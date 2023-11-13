На Півдні ППО збила 5 російських розвідувальних дронів: потужні кадри знищення

Повітряні Сили регулярно знищують російські розвідувальні та бойові дрони. Ввечері 13 листопада ЗСУ повідомили про ліквідацію 5 ворожих безпілотників, а також поділилися відео знищення одного з них.

Дрони окупантів не змогли наробити жодного лиха – прицільним вогнем він був розбитий на шматки. Єдине, що залишилося – вогонь у небі, на місці знищення.

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Статистика збитих дронів

Станом на 17:00 13 листопада Повітряних Силам командування "Південь" вдалося знищити 5 російських розвідувальних безпілотників. Мова йде про три дрони типу "Мерлін-ВР" та

два – "Орлан-10".

Чотири з п'яти безпілотників знищено на Херсонщині, один "Мерлін" – на Миколаївщині. Ракетна бригада повітряного командування поділилася кадрами успішної ліквідації БпЛА "Орлан-10".

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