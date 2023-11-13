На Півдні ППО збила 5 російських розвідувальних дронів: потужні кадри знищення
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
Повітряні Сили регулярно знищують російські розвідувальні та бойові дрони. Ввечері 13 листопада ЗСУ повідомили про ліквідацію 5 ворожих безпілотників, а також поділилися відео знищення одного з них.
Дрони окупантів не змогли наробити жодного лиха – прицільним вогнем він був розбитий на шматки. Єдине, що залишилося – вогонь у небі, на місці знищення.
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Статистика збитих дронів
Станом на 17:00 13 листопада Повітряних Силам командування "Південь" вдалося знищити 5 російських розвідувальних безпілотників. Мова йде про три дрони типу "Мерлін-ВР" та
два – "Орлан-10".
Чотири з п'яти безпілотників знищено на Херсонщині, один "Мерлін" – на Миколаївщині. Ракетна бригада повітряного командування поділилася кадрами успішної ліквідації БпЛА "Орлан-10".
Знищення російського дрону: дивіться вражаюче відео
Україна нарощує виробництво БпЛА
- Україна теж не стоїть на місці та регулярно намагається посилити власну армію безпілотників новими розробками. Зокрема, у 2024 році буде виділено 100 мільярдів гривень на виробництво дронів.
- Михайло Федоров поділився проміжними результатами програми "Армія дронів", опублікувавши фото з сотнями БпЛА. Всі вони незабаром відправилися на фронт залякувати окупантів.
- Також міністр цифрової трансформації показав унікальний комплекс РЕБ Piranha AVD 360, який створили для захисту української техніки від ворожих дронів. Коли російські БпЛА наближаються до системи, вони зависають або просто падають додолу.