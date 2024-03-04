"За дітей Одеси": Олещук показав, як Повітряні сили атакували окупантів на Херсонщині
Джерело:Микола Олещук
Наші військові продовжують нищити ворога та завдавати йому втрат. 4 березня захисники уразили об'єкт російських загарбників з допомогою керованої авіабомби.
Про це результативну роботу розповів командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Він також виклав у мережу відео, на якому можна побачити ураження ворожого об'єкта.
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Оборонці помстилися за атак на Одесу
4 березня 2024 року. Окупована Херсонщина. Ураження ворожого об'єкта керованою авіабомбою. Горіть у пеклі, о**и! Дякую пілотам Повітряних сил за успішну бойову роботу!
– написав він.
На ракеті можна побачити напис: "За дітей Одеси. З ненавистю, без поваги".
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Росіяни вбили в Одесі п'ятьох дітей
- У ніч проти 2 березня російські військові атакували Одесу дронами-камікадзе. На жаль, один "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Внаслідок цього загинули 12 людей.
- 4 березня міський голова Одеси Геннадій Труханов наголосив, що це найстрашніша трагедія для міста. Він додав, що вже вдалося встановити всіх 12 осіб, котрі загинули внаслідок атаки.
- Відомо, що 5 березня в останню путь проведуть маленького Марка, а також його батька. Їх поховають у селі Першотравневе в Одеській області. Матір хлопчика наразі перебуває у лікарні у важкому стані. У вівторок також поховають Михайла Войтова на Західному кладовищі.
- 6 березня прощатимуться з маленьким Тимофієм і його мамою. Того ж дня поблизу будинку прощатимуться з лікаркою Ганною Чебан.
- 7 березня поховають Ольгу Щербину. Наразі очікують, коли її родичі приїдуть з-за кордону.
- Родину Кравець – батьків і трьох дітей – поховають у Березівському районі. Ще одна дитина подружжя залишилася сиротою. Хлопчик на момент прильоту перебував у бабусі.
Приношу глибокі співчуття родинам та близьким загиблих. Всі витрати та організаційні питання, пов'язані з похованням жертв російської атаки, муніципалітет взяв на себе. Також надамо матеріальну допомогу постраждалим, які перебувають в лікарні,
– сказав Геннадій Труханов.
- Також внаслідок атаки поранень зазнали 8 людей. Трьох із них відправили до лікарні. Мовиться про двох жінок і одного чоловіка.
- Відомо, що жінки у відділенні інтенсивної терапії з діагнозом "політравма". Лікарі оцінюють їхній стан як важкий, але стабільний. Стан чоловіка середній, він потрапив до травматології.