Повітряні сили назвали основний вектор руху російських БпЛА

Основний напрямок руху російських ударних безпілотників спрямований на Київщину та столицю. У Запорізькій області також зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Ворог продовжує масовані атаки ударними безпілотниками.

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Російські дрони летять на Київщину та Запорізьку область

Основний вектор руху ворожих БпЛА спрямований на Київщину та столицю. Українців закликають бути пильними, дотримуватися заходів безпеки та перебувати у захисних укриттях. Крім того, у Запорізькій області фіксується загроза застосування авіаційних засобів ураження.

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До слова, Росія стверджує, що вдарила "високоточною зброєю" по "військових об'єктах" у Києві вночі 4 липня. Міноборони Росії виправдовує обстріл як "відповідь на терористичні акти київського режиму".

Насправді через обстріл Києва вночі 4 липня постраждали цивільні багатоповерхівки, також були пожежі та руйнування у житлових і нежитлових зонах, зокрема, в навчальному закладі та лікарні. Внаслідок ворожої атаки у столиці також було багато поранених.