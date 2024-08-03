Росіяни запускали крилаті ракети: на Полтавщині чули вибухи
Ввечері 3 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух крилатої ракети. У частині областей було оголошено повітряну тривогу.
Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Відбій повітряної тривоги для Полтавської області. Відбій ракетної небезпеки для Київської, Чернігівської, Сумської та Черкаської областей, У Миргородському районі Полтавщини було чути вибухи. "Перша крилата ракета змінила напрямок також у напрямку Миргорода", – повідомили оборонці неба. Повітряні сили повідомили про ще одну крилату ракету на півдні Сумщини, яка рухається у напрямку Полтавщини (орієнтовно Миргород). Крилата ракета у Сумській області, напрям руху Прилуки,
– повідомили у Повітряних силах.
– написали у Повітряних силах.
Відбій повітряної тривоги для Полтавської області.
Відбій ракетної небезпеки для Київської, Чернігівської, Сумської та Черкаської областей,
У Миргородському районі Полтавщини було чути вибухи.
"Перша крилата ракета змінила напрямок також у напрямку Миргорода", – повідомили оборонці неба.
Повітряні сили повідомили про ще одну крилату ракету на півдні Сумщини, яка рухається у напрямку Полтавщини (орієнтовно Миргород).
Крилата ракета у Сумській області, напрям руху Прилуки,