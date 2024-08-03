Росіяни запускали крилаті ракети: на Полтавщині чули вибухи

3 серпня 2024, 23:18
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Ввечері 3 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух крилатої ракети. У частині областей було оголошено повітряну тривогу.

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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23:39, 03 серпня

Відбій повітряної тривоги для Полтавської області.

23:35, 03 серпня

Відбій ракетної небезпеки для Київської, Чернігівської, Сумської та Черкаської областей,
– повідомили у Повітряних силах.

23:23, 03 серпня

У Миргородському районі Полтавщини було чути вибухи.

23:15, 03 серпня

"Перша крилата ракета змінила напрямок також у напрямку Миргорода", – повідомили оборонці неба.

23:14, 03 серпня

Повітряні сили повідомили про ще одну крилату ракету на півдні Сумщини, яка рухається у напрямку Полтавщини (орієнтовно Миргород).

23:12, 03 серпня

Крилата ракета у Сумській області, напрям руху Прилуки,
– написали у Повітряних силах.

Автор: Маргарита Волошина