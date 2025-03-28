Повітряні сили вдарили по прикордонному пункту "Погар", з якого Росія запускає БпЛА

Увечері 28 березня в Генштабі ЗСУ потішили новиною. Завдано удару по майданчику на Брянщині, звідки росіяни запускають "Шахеди".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

Дивіться також Росія вкотре запустила "Шахеди": які області під загрозою удару

Що відомо про удар по пусковому майданчику "Шахедів" на Брянщині

Удар був вдалим, адже знищено не тільки багато техніки. Загинули й десятки окупантів.

27 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар", що в районі Случовська Брянської області Росії. У результаті ураження знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження та інші технічні засоби. За попередньою інформацією, ліквідовано від 15 до 40 окупантів,

– сказано в дописі.

У відомстві зауважили: з "Погару" не раз фіксували запуски російських дронів. Знищення цього пункту пропуску знижує потенціал росіян щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку.

"Цей авіаудар став відповіддю на цинічні дії армії держави-агресора, яка продовжує терор проти України щоденними запусками десятків ударних дронів по населених пунктах, руйнує цивільну інфраструктуру і житлові будинки, вбиває мирних українських громадян", – підсумували в Генштабі.

Де розташований ПП "Погар" на Брянщині: показуємо на карті

Дивіться також Трамп прокоментував використання Росією іранських дронів проти України

Україна працює над посиленням ППО

Наша держава вже зрозуміла, що варто сподіватися тільки на себе. Тому посилює власні спроможності.

Наприклад, стало відомо, що в Міноборони і Генеральному штабі створять окрему вертикаль, яка займатиметься лише розвитком військової авіації.