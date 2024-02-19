ЗСУ знищили два російські літаки, що скидали КАБи

Повітряні сили ЗСУ знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Мовиться про винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. До слова, за останні три дні українські захисники вже приземлили 6 російських літаків.

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Повітряні сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С,

– повідомив Сирський.

Він подякував українським захисникам за влучну роботу.



ЗСУ збили 2 російські літаки / Інфографіка Головнокомандувача ЗСУ

Командувач Повітряних сил Микола Олещук додав, що приземлили російські винищувачі на Сході.

Це наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде!..

– заінтригував Олещук.

На збиття російських винищувачів відреагував і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, "російські літаки активно збиваються на фронті – і це гарні новини".

Загалом, українські захисники збили 6 винищувачів за останні 3 дні:

4 винищувачі-бомбардувальники Су-34,

2 винищувачі Су-35.

Так, 17 лютого ЗСУ приземлили відразу 3 літаки на Сході – 2 бомбардувальники Су-34 й один Су-35. Зранку 18 лютого на Східному напрямку збили ще один Су-34. До слова, усі російські літаки були збиті під час спроби завдати авіаударів по позиціях ЗСУ.

У Маріуполі чули вибухи й заявляли про збитий літак

Близько о 9-й ранку в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Серію було чути у різних районах міста. Радник міського голови Петро Андрющенко уточнив, що поблизу села Рибацьке, за попередніми даними, збили літак.

Після чого зафіксовано падіння повітряної цілі над Приморським районом Маріуполя в напрямку села Рибацьке. Маріупольський район підтверджує падіння в районі села Рибацького. Точне місце падіння встановити зараз неможливо. З огляду на досвід наших джерел інформації, це або ворожий літак, або БпЛА літакового типу, але розміром з літак,

– зазначив Петро Андрющенко.

Він також додав, що у Маріуполі згодом знову пролунали вибухи. Окупанти заявили про роботу "пе-ве-о".