ЗСУ знищили два російські літаки, що скидали КАБи
Повітряні сили ЗСУ знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Мовиться про винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. До слова, за останні три дні українські захисники вже приземлили 6 російських літаків.
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Повітряні сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С,
– повідомив Сирський.
Він подякував українським захисникам за влучну роботу.
ЗСУ збили 2 російські літаки / Інфографіка Головнокомандувача ЗСУ
Командувач Повітряних сил Микола Олещук додав, що приземлили російські винищувачі на Сході.
Це наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде!..
– заінтригував Олещук.
На збиття російських винищувачів відреагував і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, "російські літаки активно збиваються на фронті – і це гарні новини".
Загалом, українські захисники збили 6 винищувачів за останні 3 дні:
- 4 винищувачі-бомбардувальники Су-34,
- 2 винищувачі Су-35.
Так, 17 лютого ЗСУ приземлили відразу 3 літаки на Сході – 2 бомбардувальники Су-34 й один Су-35. Зранку 18 лютого на Східному напрямку збили ще один Су-34. До слова, усі російські літаки були збиті під час спроби завдати авіаударів по позиціях ЗСУ.
У Маріуполі чули вибухи й заявляли про збитий літак
Близько о 9-й ранку в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Серію було чути у різних районах міста. Радник міського голови Петро Андрющенко уточнив, що поблизу села Рибацьке, за попередніми даними, збили літак.
Після чого зафіксовано падіння повітряної цілі над Приморським районом Маріуполя в напрямку села Рибацьке. Маріупольський район підтверджує падіння в районі села Рибацького. Точне місце падіння встановити зараз неможливо. З огляду на досвід наших джерел інформації, це або ворожий літак, або БпЛА літакового типу, але розміром з літак,
– зазначив Петро Андрющенко.
Він також додав, що у Маріуполі згодом знову пролунали вибухи. Окупанти заявили про роботу "пе-ве-о".