Вночі Росія атакувала ракетами та "Шахедами": скільки цілей збили

У ніч на 20 серпня Росія знову атакувала Україна засобами повітряного ураження. Повітряні сили відзвітували про роботу.

Так, всього вночі оборонці неба збили 28 повітряних цілей. Як відпрацювала ППО, передає 24 Канал.

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Атака на Україну

Вночі противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, крилатою ракетою "Іскандер-К" із Брянської області, керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також 26-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ).

Збито 28 повітряних цілей: одну крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА "Шахед",

– написали оборонці неба.

Зазначається, що робота велася у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Робота ППО вночі 20 серпня / Повітряні сили

Зазначимо, що вночі "Шахеди" досягали Тернопільської області. На місці події після атаки виникла пожежа.