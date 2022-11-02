Повітряні сили збили всі "Шахіди", які летіли на Запоріжжя, але є влучання у передмісті

Російські окупанти 2 листопада атакували передмістя Запоріжжя. На території самого міста влучань не зафіксували.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух о 21:21.

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"Перебувайте в укриттях під час тривоги! Дотримуйтесь правил безпеки", – наголосив Старух.

Що відомо про атаку

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що мешканці деяких районів Запоріжжя чули вибухи. Місто намагалися атакувати "Шахіди", але атакували передмістя. За словами Куртєва, працює протиповітряна оборона.

Військові повідомляють, що всі шахіди, що летіли в напрямку Запоріжжя, знищено. Інформація уточнюється. Бережіть себе. Є загроза повторної атаки, – зазначив секретар міськради.