Повітряні сили знищили 10 ударних дронів, 4 ракети і 4 розвідувальні БпЛА
Російські військові у ніч проти 9 червня здійснили міксовану атаку по Україні. Для цього використовували як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети. Скільки цілей спрямував на нас ворог.
Цієї ночі російські загарбники запустили кілька крилатих ракет зі стратегічної авіації, а також використали іранські дрони-камікадзе. Крім того, підіймали у небо розвідувальні БпЛА, щоб корегувати вогонь.
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Що відомо про атаку 9 червня
За даними Повітряних сил, з 22:00 8 червня по 04:00 9 червня окупанти здійснили змішану атаку по Україні. Цілями ворога були як військові об'єкти, так і об'єкти критичної інфраструктури.
"Шахеди" росіяни запускали з південного напрямку, а крилаті ракети – з Каспійського моря. Що стосується останніх, то їх випускали чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Упродовж атаки окупанти випустили до 16 ударних дронів і 6 крилатих ракет.
Результати роботи ППО
Силами та засобами ППО Повітряних сил у зонах відповідальності командувань "Схід", "Захід" і "Південь" у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони, вдалося знищити:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 10 ударних дронів "Шахед";
- 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Supercam".
Нагадали у Повітряних силах також, що близько 20:00 8 червня окупанти атакували з Чорного моря двома ракетами "Калібр". Вони поцілили по одному з цивільних об'єктів на Черкащині.
Уночі росіяни атакували Житомирщину
За наявною інформацією, ворог атакував житловий масив приватного сектора Звягельської громади. Про це повідомили у міській раді.
Міський голова Звягеля Микола Боровець повідомив, що попередньо:
- шість будинків зруйновано;
- десятки – пошкоджено.
На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається уся необхідна допомога,
– пояснив мер.
За словами глави міської ради, на місці працює керівництво громади, а також екстрені служби. Він зауважив, що інформацію уточнюватимуть. Крім того, попрохав місцевих мешканців не ігнорувати тривоги.