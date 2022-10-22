Повітряні сили знищили 18 російських ракет: летіли з Чорного моря та Ростовської області

Російські окупанти зранку 22 жовтня завдали масового ракетного Удару по Україні. Наші військові знищили 18 ракет, які ворог націлив на мирні міста.

Під удар вкотре потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури. Прильоти були у різних містах.

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Якими ракетами ворог атакував Україну

Російські окупанти атакували Україну 17 крилатими ракетами Х-101 та Х-555. Їх запустили з літаків стратегічної авіації Ту-160, які вилетіли з Волгодонська, що у Ростовській області. Також ворог здійснив 16 пусків крилатих ракет "Калібр" з кораблів у Чорному морі.

Нашим військовим вдалося знищити 13 ракет Х-101 та Х-555, а також 5 "Калібрів". До ліквідації смертоносних снарядів долучилися:

авіація,

зенітні ракетні підрозділи,

мобільно-вогневі групи.

Де влучив ворог

Під час всеукраїнської повітряної тривоги росіяни атакували Луцьк. Унаслідок прильоту по енергетичному об'єкту постраждав також приватний будинок. Рятувальникам довелося гасити пожежу. Відомо, що поранень зазнав один мирний мешканець.

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Також прильоти були у Рівному й Хмельницькому. У 3 регіонах одразу виникли проблеми з електропостачанням.

Руйнувань зазнали й об'єкти енергетичної інфраструктури на Півдні України. Влучання були в Кіровоградській та Одеській областях. Людей вже закликали економити світло.

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