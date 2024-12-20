Чим росіяни атакували Київ: у Повітряних силах відповіли, чи всі ракети збили

Уранці 20 грудня Росія завдала по Києву удар ракетами. У Повітряних силах уточнили деталі щодо снарядів, які використав ворог.

Близько 07:00 по всій Україні була оголошена тривога через зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних "Кинджалів". Пусків з літаків так і не відбулося. Водночас ворог під час тривоги обстріляв Київ іншими ракетами – наземною балістикою, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Чим ворог атакував столицю

Для удару по Києву противник використав балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23. Пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської областей.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито усі п’ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву,

– йдеться у повідомленні військових.

На жаль, уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах міста. Також є загиблий і поранені.

У Голосіївському районі пошкоджено газову трубу. Внаслідок цього без тепла в Києві залишилось 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.