У Повітряних силах підтвердили "негативний зліт" ворожого Су-35 на Херсонщині
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Ворог втратив ще один свій літак. "Від'ємний зліт" стався 21 травня у територіальних водах України на Херсонщині.
Мовиться про літак Су-35. Деталі повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
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Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині "від'ємного зльоту" зазнав російський винищувач Су-35. Обставини утилізації російського літака уточнюються,
– зазначили у Повітряних силах ЗСУ.
Су-35 міг летіти бомбити Україну
Начальник пресслужби у Силах оборони Херсона Дмитро Плетенчук заявив, що ворожий Су-35, попередньо, хотів пустити ракети по південних областях України, зокрема по Херсону.
Відомо, що ворожий Су-35 впав у море, пілоти загинули на місці.
"Літакопад" у Росії
13 травня російська ППО потужно відпрацювала по своїй же авіації. Зокрема, на Брянщині збили Су-35. У той же день у Брянській області розбився ще один літак – Су-34, а також 2 вертольоти Мі-8.
Всі ці 4 російські літаки і вертольоти, які зазнали аварії в Брянській області, входили в одну авіагрупу. Вони мали завдати ударів по Україні, зокрема на території Чернігівської області.Зверніть увагу! Для Росії знищення авіації разом з пілотами – серйозний збиток. Річ у тім, що підготовка пілотів не тільки дорого коштує, але й вимагає багатьох років.