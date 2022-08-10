У Повітряних силах підтвердили втрату 9 російських літаків поблизу Саків

У росії сталась чергова "прикрість". Як з'ясувалось, "бавовна" негативно впливає не лише на умовну селітру, а й на авіацію ворога. Так у Повітряних силах підтвердили, що окупанти втратили 9 повітряних суден поблизу Саків.

Мешканців окупованого Криму добряче так сколихнула серія гучних вибухів 9 серпня. Потужну "бавовну" привезли до аеродрому "Саки", який ворог використовує для обстрілів України.

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Достеменно сказати, хто та які міг обстріляти аеродром ворога, – неможливо. Адже в України просто фізично немає таких далекобійних снарядів. Та й самі представники росії всіляко відхрещуються від того, що тут міг бути слід ЗСУ. Але точно ми знаємо одне – окупанти зазнали чималеньких втрат.

Ворожі літаки самоприземлились

За попередньою інформацією, на аеродромі під час рясної "бавовни" перебували десятки ворожих літаків. Отже, виникло резонне запитання: скільки з них більше не зможуть піднятись у небо, щоб тероризувати українців.

На щастя, відповідь на нього дали у Генштабі ЗСУ, коли опублікували ранкову статистику втрат ворога. Там у графі знищеної авіації з'явилось додаткових 9 літаків. А невдовзі цю інформацію підтвердили й у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

САКИ! Мінус дев'ять літаків окупантів,

– лаконічно написали у відомстві.

На аеродромі було кілька десятків літаків

Олексій Арестович під час ефіру з Марком Фейгіним розповів, скільки повітряних суден було на території аеродрому "Саки" у Новофедорівці. Він зауважив, що там зберігались:

13 Су-30СМ;

12 Су-24МР ;

6 гелікоптерів;

1 Іл-76.

Водночас радник глави ОП додав, що має у своєму розпорядженні відео, на якому можна побачити понищені ворожі літаки. На матеріалах, за його словами, можна розгледіти щонайменше дві "приземлені" Су-24. Але ми навіть не підозрювали, що все буде значно масштабніше.

Задля справедливості зауважимо, що "бавовна" тоді лунала 10 разів. Тож приблизно по разу на літак і припало. Але це лише наші припущення. Зауважимо, що у Повітряних силах раніше підкреслили, що на авіабазі здетонував склад з боєприпасами ворога.

Не виключено, що це спричинило ланцюгову реакцію. Тож літаки, які, можливо, не мали б постраждати, просто потрапили під вплив щедрої "бавовни" у той день.

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