ЗРК Patriot уже на бойовому чергуванні: у Повітряних Силах показали пускову установку

У Повітряних Силах ЗСУ офіційно підтвердили, що ЗРК Patriot уже на бойовому чергуванні в Україні. Ці комплекси Україні обіцяли у США, Німеччині та Нідерландах.

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук 21 квітня повідомив, що перевірив бойові позиції ЗРК Patriot на одному з напрямків. На фото позаду Олещука пускова установка ЗРК Patriot, яка вже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України.

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ЗРК Patriot вже на бойовому чергуванні в Україні

"Подякував нашим зенітникам, які завершили навчання значно раніше запланованих термінів! Дякую партнерам та усім, хто сприяв!" – сказав Олещук.



Микола Олещук і ЗРК Patriot в Україні / Фото Повітряні Сили ЗСУ

Командувач Повітряних Сил підкреслив, що по факту в України на озброєнні є сучасні західні зенітні ракетні системи NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші, хоч і в невеликій кількості.

Він наголосив, що тепер Україні потрібно отримати американські винищувачі F-16.

Аби пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним Силам потрібен F-16!

– написав Олещук і додав, що Україна чекає на гарні новини з "Рамштайну".

Що відомо про передачу Україні ЗРК Patriot

США першими серед партнерів України ухвалили рішення про передачу нашій країні ЗРК Patriot. Це сталося наприкінці 2022 року, коли Володимир Зеленський здійснив візит у Вашингтон.

Після цього ідентичні рішення ухвалили в Німеччині та Нідерландах. Наприкінці березня 2023 року група українських військових завершила навчання на ЗРК Patriot у США. Українські бійці вирушили до Європи для взаємодії з побратимами, які проходять навчання в Європі.

У середині квітня Німеччина повідомила, що передала Україні першу систему зенітно-ракетного комплексу Patriot та ракети до неї.

Комплекс Patriot – далекобійний і може діставати цілі на відстані до 150 кілометрів. Це дозволить якомога далі відганяти російську авіацію від українських кордонів. Також комплекс може збивати балістичні цілі – на відстані 40 кілометрів. Це перші комплекси, які зможуть знищити "Іскандери".



На що здатні ЗРК Patriot / інфографіка 24 Каналу