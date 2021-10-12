Повна інтеграція збройних сил, – Загороднюк про контроль Кремля над Білоруссю
Джерело:24 канал
Росія може ввести війська до Білорусі, якщо там зміниться влада. Вплив Росії на Білорусь надзвичайно високий, адже збройні сили Олександра Лукашенка інтегровані з російськими.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексміністр оборони Андрій Загороднюк. За його словами, інтеграція Росії й Білорусі виходить на більш публічний рівень.
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Імовірність зміни влади у Білорусі дуже невелика. Кремль, зауважив ексміністр, не робитиме великі конфлікти.
Чи вплине Кремль на змінену Білорусь
На думку Загороднюка, у разі зміни влади у Білорусі Кремль все одно впливатиме на ситуацію в країні. Росія намагатиметься зсередини вирішувати стан білоруських справ.
"Росія хоче повну інтеграцію збройних сил для повного контролю й об'єднання у власну систему управління", – відзначив ексміністр оборони.
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Загороднюк вважає, якщо теоретично говорити про можливість зміни влади Білорусі, то Москва захищатиме інтереси будь-якими цілями й методами. "Підуть на все, щоб не втратити позиції в Білорусі", – наголосив Загороднюк.
Заяви Лукашенка й Путіна: головне
- Володимир Путін та Олександр Лукашенко узгодили 28 "союзних програм", що працюватимуть на інтеграцію 2 держав.
- Лукашенко стверджує, що Білорусь та Росія можуть об'єднатись для боротьби проти "зовнішньої" агресії.
- Заяву про закупівлю зброї у Росії Лукашенко озвучив на російсько-білоруських навчаннях "Захід-2021", де військові відпрацьовували бойові дії з НАТО. Такі навчання відбувались уже не вперше.