Наступного тижня угоду про всеосяжне припинення вогню можуть укласти в Лондоні, – NYP

Уже наступного тижня в Лондоні Україна та Росія можуть досягти домовленості про повне припинення вогню та укласти мирну угоду. Водночас подальші кроки будуть визначені після того, як з'ясується позиція сторін.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на New York Post.

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Коли можуть підписати угоду про всеосяжне перемир'я

Неназваний високопоставлений чиновник адміністрації Дональда Трампа розповів виданню, що наразі питання полягає у тому, чи приєднається Росія, яка всіляко намагається ухилятися від підписання угоди про повне припинення вогню та укладання мирної угоди.

Цього тижня в Лондоні ми хочемо прийняти рішення про повне і всеосяжне припинення вогню. Тоді ми маємо намір провести обговорення з росіянами, а потім сказати: "Гаразд, це ваша найкраща і остаточна пропозиція", щоб з'ясувати, на якому етапі перебувають обидві сторони,

– зазначив чиновник.

Водночас, якщо цього не станеться, США готові піти з-за столу переговорів, поклавши відповідальність за конфлікт на європейських союзників Америки.

До слова, як пише видання, міністр оборони України Рустем Умєров заявив американським чиновникам, що Київ на 90% підтримує мирний план Трампа, представлений цього тижня в Парижі держсекретарем Марко Рубіо і двома спеціальними посланцями.