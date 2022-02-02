Зеленський вперше прокоментував відео з ДТП Трухіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що повністю підтримує позицію партії "Слуга народу" про вигнання Трухіна зі своїх лав. Політсила 2 лютого оголосила про своє рішення.

За словами президента, всі одноголосно підтримують звільнення нардепа Олександра Трухіна з "Слуги народу". Він наголосив, що це є питанням справедливості.

До теми Скандальне відео з бодікамер та виключення з партії: все, що варто знати про ДТП з Трухіним

Депутат, чиновник, чи людина будь-якої професії має бути рівна перед законом. Тому всі повинні відповідати. І так буде точно,

– сказав Зеленський.

Президент зауважив, що всі відповідатимуть, незважаючи на те, чи це серйозне правопорушення чи ні.

Він наголосив, що в цьому випадку депутат є прикладом і має нести особливу відповідальність. Саме такої реакції правоохоронців та нардепів очікує Зеленський.

Президент підтримав виключення Трухіна з партії: дивіться відео

Останні новини щодо аварії з Трухіним

Днями журналісти оприлюднили резонансні деталі про аварію зі "слугою народу" Олександром Трухіним. На кадрах видно, що він намагається уникнути відповідальності і пропонує поліцейським хабар.

Фракція "Слуга народу" скликає термінове засідання Верховної Ради, яке ініціював Давид Арахамія. Причиною цього стала низка кримінальних проваджень проти чинних нардепів. Зокрема, йдеться про Олександра Трухіна, Віктора Медведчука та Петра Порошенка.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу щодо народного депутата Олександра Трухіна. Це стосується ймовірної пропозиції хабаря поліцейським.

Вас може зацікавити думка щодо ДТП з Трухіним: дивіться відео