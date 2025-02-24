Три роки повномасштабної війни: буду говорити неприємні речі

Війна сама по собі явище дуже неприємне. В кожного з нас своя війна – залежно від ступеня залученості до неї та участі в захисті України. Або уникнення цієї участі. Найбільше про війну говорять ті, хто знає про неї найменше. Найшвидше загинули або покалічилась на війні ті, хто пішов на неї першим та готовий був брати участь у найгарячіших точках.

Проте я не бачу в суспільстві загалом ні критичного ставлення до перших, ні великої шани до других. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Коли насправді "все пропало"

Український народ героїчний та інфантильний водночас. Ми готові стати залізною стіною перед ворогом та згуртуватися в час Х, але не дуже добре вміємо мислити стратегічно та дозволяємо собі зайвий авантюризм в політичних рішеннях та громадянській позиції. Саме тому політичний клас як 30 років тому, так і зараз наповнений шахраями. Ми самі до цього призвели і навряд чи готові змінюватись. Хоча я дуже на це сподіваюсь. Тим більше, що час для того давно настав.

Я навмисне не хочу робити великий акцент на новоствореній проблемі міжнародної політики "імені Трампа". Хоча соцмережі та стрічки новин захлинаються у "всепропащих" настроях. Це ще раз свідчить про те, що війна в кожного з нас своя, і життєвий досвід дуже різниться.

Ті, хто пройшов три роки повномасштабної війни, а загалом бив ворога з 2014-го, розуміють, що "все пропало" – це вже коли ти загинув. І то навіть тоді пропало не до кінця все, бо є твої живі побратими і боротьба триває. Навіть найскладніша ситуація – це не катастрофа, поки ти живий і можеш битися за своє.

Внутрішня ситуація додає проблем

На превеликий жаль складних ситуацій у війні нам додали не тільки зовнішні об'єктивні фактори, але і провалена внутрішня робота. Внутрішня політика. Влада дуже добре навчилася брати гроші у переляканих партнерів. І це добре, це також потрібно. Проте всі необхідні військові заходи в царині реформування війська та суміжних процесів типу мобілізації та інформаційної (пропагандистської, не треба боятися цього слова) складової в нас якщо і виконувались, то максимум на оцінку "три з мінусом".

Не хочу переобтяжувати вас конкретними прикладами. Скажу в цілому, що навіть поодинокі правильні рішення реалізуються від кабінету в міністерстві чи ОП до казарми, штабу чи окопу настільки повільно, що врешті-решт втрачають свою значущість. Коли треба було створювати корпуси та бригади – про це навіть не говорили (ніхто окрім військових), коли почали створювати – вже було пізно, а коли створили – дорогоцінний час разом з тисячами життів був втрачений незворотно.

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І на фоні цього суспільство розважає себе суперечками про гіпотетичні вибори в Україні або про Трампа. Я узагальнюю звісно, але на конкретний результат та на життя в цілому завжди впливає загальна картина, а не окремі випадки. Проте, за діалектикою, та ж сама загальна картина складається з окремих випадків. Тому кожен має робити те, на що може вплинути. Навіть якщо ваш вплив обмежується вашою власною персоною.

Не шукайте додаткових мотивацій для себе. Тим більше в соцмережах. Вони вас скоріше демотивують. Беріть приклад з найкращих. Орієнтуйтеся на тих, хто довів свою ефективність на війні та принциповість в інших аспектах суспільного життя.

Звісно, я наведу приклад нашого руху довкола Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Мої побратими не потребують для себе окремих мотивацій чи вмовлянь. Ми і без "рішень високих кабінетів" або навіть всупереч їм, як було в минулі роки, розуміємо – війна йде не за політиків і не за олігархів. Війна зачіпає наші родини, наших дітей та нашу землю. Це начебто очевидні слова, але, на жаль, складається таке враження, що багато хто забув про них і перестав усвідомлювати їхню очевидність..

Так само як багато хто серед політиків забув про те, що елітарність та право на політичне лідерство тепер і назавжди будуть визначати не корупційні зв'язки і не наближеність до олігархів, а те, як людина проявила себе під час війни. Армія – це окрім всього іншого ще і велика школа управління, стратегії, прийняття правильних рішень (бо неправильне рішення дуже часто можна прийняти лише один раз), характеру та відповідальності.

"Страшні військові при владі" – цю страшилку у викривленому форматі вигадали та розповсюджують ті недостойні люди, які бояться втратити владу та своє комфортне життя в оточенні корупційних потоків. Проте я впевнений, що ця агонія чорноти їм зрештою не допоможе. І повноту відповідальності за майбутнє України зрештою отримають ті, хто на це справді заслуговує. Можливо, вперше за весь час незалежності ми маємо такий прошарок і такий шанс для країни.

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Війна не закінчиться угодою

Ну і наостанок хочу зазначити, що будь-яка війна не закінчується переговорами. І навіть підписаними угодами. Угода формально завершує війну тільки коли один з її учасників вже розбитий.

А поки тривають бойові дії, поки агресор налаштований продовжувати вбивства, а ми готові захищатися – всі угоди будуть мати значення лише для майбутніх підручників історії й не більше. Так було під час тривалих Балканських війн 1990-х років і не тільки.

Тому не варто розраховувати, що якісь переговори зараз покладуть край війні. Але і не варто опускати руки через те, що вам навіяли, що хтось десь вирішив долю України та змушує нас до капітуляції. Ми сильніші, ніж вам здається. І принциповіші, ніж вам розказують з усіх боків. Але головне, що ви особисто також сильніший і принциповіший, ніж здається вам самому. І ви особисто здатні на великі звитяги. Для того, щоб переконатися в цьому – просто зробіть один крок назустріч нашій спільній перемозі.

Слава Україні!