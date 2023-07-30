Коли полетіли "Іскандери": російський дезертир розповів про перші удари з Білорусі по Україні

ЗМІ взяли інтерв'ю в російського контрактника, який брав участь у повномасштабному вторгненні країни-агресорки в Україну. Він допомагав бити ракетами по нашій країні з території Білорусі.

Цей росіянин служив за контрактом в ракетній частині в Улан-Уде. Він був оператором у складі бригади "Іскандерів", яка мала близько 15 пускових установок. Наприкінці 2021 року його разом з іншими солдатами відправили з Росії до Білорусі.

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Що росіянин побачив у перші дні повномасштабної війни

Співрозмовник видання заявив, що солдатам їхній переїзд до сусідньої країни пояснили російсько-білоруськими навчаннями. Однак ніяких подібних заходів у Білорусі не проводилося. Вже тоді серед військових країни-агресорки ширилися чутки про війну.

Російські військовослужбовці розгорнули на одному з полігонів Білорусі табір та жили в ньому протягом місяця. 24 лютого вони запустили з білоруської території "Іскандери" у бік України.

Вранці 24 лютого, була година 5 ранку, було виконано перший пуск. Я побачив, як усе спочатку було пофарбовано в червоний колір і ракета злетіла вгору, і полетіла кудись на південь,

– сказав співрозмовник.

Як російські військові відреагували на вторгнення

За словами дезертира, про початок війни він дізнався від змінника, який підійшов до нього після ракетних пусків. Співрозмовник видання також заявив, що більшість його товаришів по службі підтримувала розв'язану Росією війну проти України. Вони отримували інформацію з офіційних та напівофіційних джерел, де їм розповідали, як загарбники "успішно пройшли через кордон" і тепер чекають, "доки київська влада здаться".

Якісь злочини, якісь можливі помилки не обговорювалися в принципі. Обговорювалися лише успіхи, що, мовляв, ми (росіяни – 24 Канал) за перші тижні "погасили" всі установки ППО українські, всі їхні стратегічно важливі військові об'єкти,

– заявив дезертир.

Російські військові знімали з себе відповідальність за руйнування українських міст й списували все на "дії Києва". Як пише видання, за весь час перебування у Білорусі ця бригада випустила в бік нашої держави 80 – 90 ракет.

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