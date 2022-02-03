Повномасштабний наступ Росії на Україну з самого початку був неможливим, – російський економіст
Американські ЗМІ написали, що нібито мають нові дані про провокації Росії. Однак повномасштабний наступ на Україну неможливий.
Ймовірності повномасштабного наступу Росії на Україну немає. Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив російський економіст Владислав Іноземцев.
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Росія не така сильна, щоб перемогти
За його словами, багато експертів обговорюють те, що є проблема у терміні нападу, а не в самому його факті.
На мій погляд, повномасштабний напад, агресія Росії на Україну, з самого початку була неможлива. Тому що сьогодні Росія не настільки сильна, щоб перемогти Україну,
– наголосив Іноземцев.
Він пояснив, що наша держава зараз отримає велику кількість військового озброєння, а українська армія дуже прогресувала з 2014 року.
Іноземцев: Путін – боягузливий
Економіст вважає, що Путін не готовий йти на відкритий конфлікт та продовжувати потужне військове вторгнення.
Зараз в України не та ситуація, коли опору не буде. Захід, який підтримує Україну, м'яко кажучи, буде дуже здивованим, якщо Україна не опиратиметься. Путін розуміє це. Тому, думаю, вторгнення неможливе. Він – дуже боягузливий, тому ніколи не накаже військам перейти кордон.
Іноземцев сказав, чи можливе повномасштабне вторгнення в Україну: дивіться відео
Посилення агресії Росії проти України: що відомо
- Росія різними способами намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Зокрема перенасичує інформаційне поле пропагандою.
- В іноземних ЗМІ з'являється інформація про скупчення ворожих військ біля нашої держави і плани ймовірного повномасштабного нападу на Україну.
- Володимир Зеленський заявив, що Україна налаштована рішуче боротися із агресією держави-окупантки.
- На тлі ймовірної загрози Росії західні партнери активно підтримують нашу державу, зокрема надають озброєння.