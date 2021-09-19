Поводимося як цивілізована країна, – "слуга народу" про вибори до Держдуми в Україні
Джерело:24 канал
Україна не розірвала дипломатичних відносин з Росією. Саме тому у посольствах та консульствах Росії на українській території відкрили виборчі дільниці – як цього вимагають міжнародні зобов'язання.
Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі одного з українських телеканалів.
Раніше Росія повідомила про відкриття виборчих дільниць в Україні на виборах Держдуми
Між державами не розірвані дипломатичні відносини
Політик зауважив, що навіть, якщо між двома державами були розірвані дипломатичні відносини, то це не означає розірвання консульських зносин. Україна з Росією дипломатичних відносин не розривала.
Україна виконує всі зобов'язання, які випливають з міжнародних договорів, і надає громадянам Росії можливість реалізувати свої конституційні права. Україна веде себе як цивілізована країна,
– пояснив Веніславський.
Нардепи можуть визнати Держдуму нелегітимною
Нардеп наголосив, що наступного тижня в Верховній Раді можуть ухвалити постанову про нелегітимність Держдуми. Причина – участь у голосуванні мешканців окупованих українських територій, адже це суперечать нормам міжнародного права.
Актуально Мешканців Донбасу масово звозять на вибори до Держдуми Росії, а за це "дякують" шампанським
Що відомо про голосування за Держдуму Росії
- Вибори тривають з 17 по 19 вересня. Неділя – фінальний день.
- Росіяни обирають 225 депутатів в одномандатних округах, ще таку саму кількість – у федеральному окрузі від політичних партій.
- У великих містах України відкрили дільниці у диппредставництвах Росії та генконсульствах.
- Тим часом жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами масово звозять в Ростовську область задля голосування.