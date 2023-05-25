Україна тут ні до чого, але й заборонити не може, – в ОПУ прокоментували Бєлгородський рейд

Російські опозиційні сили з 22 по 23 травня проводили спеціальну операцію на території Бєлгородщини, з метою "визволення" Росії від путінського режиму. Вони досягли певних позитивних результатів, хоч зараз цей етап акції вже припинився.

Україна не має до цього ніякого стосунку, адже територія Росії її не цікавить, так само які люди, що там проживають, наша держава бореться винятково за власне визволення. Про це 24 Каналу повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Подоляк вчергове наголосив, Україна не причетна до подій на Бєлгородщині, адже вона просто не зможе тримати під контролем людей, які живуть в іншому ціннісному вимірі, їй не вистачить ресурсів контролювати диких людей.

Для ЗСУ немає сенсу заходити на територію Росії. Дуже важливо максимально знищити боєздатні частини Росії на окупованій території, після цього в агресорки почнуться хаотичні процеси трансформації політичної системи. Тобто бунти на різних рівнях.

Основні здобутки рейду

В Бєлгороді сьогодні працюють громадяни для того, щоб заявити про свою альтернативну Росію, своє альтернативне бачення майбутнього Росії і роблять це максимально ефективно, переконаний політик.

Ці рейди Росією показали кілька важливих сторін. Перше – дії такого руйнівного характеру точно будуть на російській території.

Вони будуть організовані громадянами, підкреслюю, Росії – не терористами, не українськими бойовиками, як це про це говорить російська пропаганда,

– наголосив радник глави ОПУ.

Друге – внутрішній простір Росії абсолютно не захищений, тобто концепція "ми забираємо у вас права в обмін на безпеку" – не працює, ніякої безпеки на території Росії немає.

Третє – керівництво Росії перебуває у вкрай ефективному панічному стані і не може ухвалювати відповідні антикризові рішення.

Четверте – безумовно підкреслено, що немає ескалації, червоних ліній, тому що це внутрішній процес Росії.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитися відео

На черзі трансформаційні процеси

Головне, що показали ці заходи в Бєлгородській області – російська армія буде воювати зі своїми протестними громадянами на території Росії так само як воює в Україні. Тобто масштабне знищення населених пунктів, бомбардування, артилерійські обстріли.

Тому громадянам Росії треба усвідомлювати: або вони масштабно підтримують протестний рух і мінімізують свої втрати, або вони так само будуть знищуватися російськими збройними силами, наголосив Подоляк.

Україна не може заборонити російським свідомим громадянам виступати проти путінської вертикалі. Військово-політичне керівництво буде уважно спостерігати за цим, укріплювати свої кордони з Брянською, Бєлгородською областями і, безумовно, буде із симпатією ставитися до протестних рухів Росії. Адже це зможе швидше почати трансформаційні процеси всередині агресора.

Росія буде по-іншому виглядати в політичному сенсі, з точки зору функцій, буде глобально інша держава. Росія не сидітиме за столом G8 і не говоритиме. Тобто Росія не буде суб'єктною, якою вона була для всього світу і для України перш за все останні 20 років,

– резюмував Подоляк.

Основні досягнення рейду опозиціонерів Бєлгородською областю