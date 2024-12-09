Шанси ще є: хто і за яких умов може почати повстання в Росії

Повстання в Росії дійсно можливе. Розпочати його можуть звичайні російські громадяни через будь-яке проявлення путінського режиму – відправлення на війну, катування тощо.

Таким припущенням з 24 Каналом поділилася голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. За її словами, не варто очікувати заколот з боку опозиції чи лібералів.

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Хто в Росії може розпочати повстання

За останні роки в Ірані та Сирії відбулося набагато більше протестів опозиції, аніж у Росії. З іншого боку, свого часу в Лівії та Тунісі не було демонстрацій, але революція все-таки трапилася й диктатори загинули.

Я, звісно, не вірю в повстання у Росії, але шанси все одно ще є. Паростки з-під асфальту проростають, але не з боку російської опозиції, лібералів чи червоно-коричневих,

– зазначила Романова.

Рушієм заколоту можуть стати прості російські громадяни:

сім'ї тих, хто загинув у в'язниці через різні причини;

родичі тих, кого відправили на війну або забили до смерті;

таксисти, працівники Сбербанку та інші звичайні люди.

До прикладу, поштарка, у якої загинув син через через дії путінського режиму, може стати основою народного протесту в поштовому відділенні, яке є місцем згуртування в невеликих містечках. Своїм настроєм жінка може зарядити інших, тих самих колег та сусідів.

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"Може бути така "народна російська пугачовщина". Так, безглуздо нещадна. Уже бачили заколот Пригожина. Можливо, наступний буде більш симпатичний та успішний", – припустила Ольга Романова.

Довідка. Пугачовщина – одне з найкрупніших повстань у Російській імперії відбулося у 1773 – 1775 роках. Очолив його Ємельян Пугачов, що мав українське походження (прізвище його діда – Пугач) і видавав себе за вбитого царя Пьотра ІІІ. Воно було реакцією на політику Єкатєріни ІІ.

До слова, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що Владімір Путін зараз веде гру ва-банк та ризикує усім. У стані ейфорії російський диктатор може ухвалити чимало помилкових рішень, що й потрібно Україні.