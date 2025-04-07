Чи потрібно повторно проходити ВЛК обмежено придатному, який має інвалідність

У травні 2024 в Україні було скасовано статус "обмежено придатний", внаслідок чого чоловіки з відповідним статусом повинні пройти медичний огляд. Однак постає питання, чи потрібно це робити чоловікам, які мають інвалідність.

Юрист Андрій Топчій розповів про те, чи потрібно повторно проходити медичний огляд чоловіку, якого визнали обмежено придатним та який має інвалідність, пише 24 Канал.

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Що відомо про повторне проходження ВЛК для обмежено придатних з інвалідністю

У травні 2024 року в Україні скасували статус "обмежено придатний". Протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом особи, які раніше потрапляли в цей статус, мали повторно прийти військово-лікарську комісію.

Разом з тим, наголосив юрист, людей з інвалідністю не мають права відправляти на військово-лікарську комісію для проходження медогляду. Це прямо заборонено згідно з чинними правилами.

Таким чином у цій ситуації виникла суперечність між декількома нормативно-правовими актами. Закон каже, що необхідно провести повторний медичний огляд до 5 червня, а Постанова КМУ – що осіб з інвалідністю заборонено направляти на ВЛК.

На мою думку, п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 21.03.2024 №3621-IX не створює прямо для Вас обов'язку самостійно ініціювати проходження ВЛК. Відповідно, Вам не потрібно ініціювати цей процес, але якщо ТЦК запросить Вас самостійно на проходження ВЛК, враховуючи Вашу ситуацію та наявну правову колізію, не бачу сенсу оскаржувати ці дії і краще пройти комісію,

– підсумовує юрист.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2025 року в Україні почали діяти нові правила проходження ВЛК. Серед них: