Повторний наступ на Київ ніхто ніколи не відкидав, – Наєв

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ розповів, що ніхто ніколи не відкидав повторний наступ на Київ. За його словами, це, звісно ж, залежить від російського вищого політичного керівництва.

Сергій Наєв розповів у інтерв'ю "РБК-Україна", що наразі загроза не підкріплена російськими силами та засобами. Буквально нещодавно заступник міністра оборони Олександр Павлюк зазначав, що у "хворій голові" ворога можуть бути різні божевільні сценарії, пише 24 Канал.

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Який наразі ризик наступу на Київ

Повторний наступ на Київ ніхто ніколи не відкидав. Ми розуміємо, що ворожі наміри залежать тільки від рішень вищого політичного керівництва Росії. Тож, з огляду на зазначене, така ймовірність існує, але станом на зараз вона не підкріплена силами та засобами,

– заявив Сергій Наєв.

Генерал-лейтенант додав, що це не означає, що надалі цього не станеться. За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ, все залежатиме від декількох чинників:

"а" – прийняття рішень;

"б" – від наявності сил та засобів.

Саме тому українські розвідники постійно моніторять ситуацію та своєчасно передають дані керівництву ЗСУ та відповідних командувачів угруповань.

"З огляду на зазначене, ми робимо все, щоб підвищити нашу здатність не допустити успішних ворожих дій на Київському напрямку. З огляду на те, що ворог може вчинити це у майбутньому – до цієї роботи ми залучаємо і голів ОВА та інші складові сили оборони та безпеки", – запевнив Сергій Наєв.

Що кажуть про загрозу наступу на Київ у Міноборони України

На початку липня 2023 року заступник міністра оборони України Олександр Павлюк заявив, що повторний наступ росіян на Північ – малоймовірний, та у "хворій голові" ворога можуть бути різні божевільні сценарії.

Саме тому Україна не виключає різних варіантів, проте в росіян немає сил і засобів для проведення відповідного наступу на Київ враховуючи, що наша оборона потужна. Павлюк зазначив, що варіантів для здорового глузду немає. Якщо вороги наважаться на це, то українські військові їх знищать.

Ми просто перемелемо ще декілька тисяч (окупантів – 24 Канал),

– заявив заступник Олексія Резнікова.