Повторний наступ росіян: є одна умова для його реалізації

Українська розвідка припускає, що Росія взимку 2023 року планує провести повторний наступ на різних ділянках фронту. Однак для цього потрібно багато ресурсу, особового складу та техніки, який Росія нині просто не в змозі накопичити.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він назвав головну умову, якої немає в росіян для повторного потужного наступу.

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Плани росіяни щодо наступальних дій навіть зараз не дивують Коваленка. Він переконаний, що такі наміри вони матимуть, навіть коли в Росії закінчаться танки, артилерія тощо.

"Це реваншистська філософія, реваншистський світогляд, недоімперський, який присутній у Кремлі. Тому ці плани будуть існувати завжди", – додав військовий оглядач.

Чи є можливості

Але головне питання щодо можливостей росіян. Коваленко переконаний, що в окупантів їх стає з кожним днем менше й менше.

Вони виснажуються. Демілітаризація зараз відбувається саме Росії, аж ніяк не ЗСУ,

– підкреслив Коваленко.

Якщо на лютий 2023 року вони будуть готувати якісь наступальні дії, для цього треба накопичити відповідні ресурси. Адже Росії на фронті їх нині критично не вистачає, зауважив спікер.

"Але як можна накопичити відповідний ресурс, якщо ти в зоні бойових дій постійно використовуєш недоукомплектовані батальйонно-тактичні групи? Тобі не вистачає навіть боєкомплекту для артилерії", – акцентував Коваленко

Вони використовують військовослужбовців, які не пройшли навіть базової підготовки. "Чмобіки" — фактично непрофесійний та неякісний ресурс. Ще й збирають зеків по виправних колоніях,

– додав спікер.

Коваленко про можливість повторного наступу росіян: дивитися відео

Росіянам потрібна пауза

Коваленко припускає, якби була певна пауза, росіяни могли б щось накопичити. Але, зважаючи на їхні втрати, вони повинні кожного дня, кожного тижня чи місяця їх компенсувати. Кількість, яка має йти на компенсацію, повинна мати додатково 20%, 30% чи 50%, які залишатимуться на формування ударного угруповання.

Але такої можливості сьогодні у Росії немає,

– наголосив експерт.

"Можливо, якщо часткова мобілізація буде оголошена з новим наративом: "Не забудемо, не пробачимо, помстимося", наприклад за події в Макіївці, вони зберуть ще 500 тисяч особового складу", – припустив Коваленко.

Однак є але: це буде лише піхотний потенціал, який не має повного спорядження та забезпечення. Та й зібрати його за 2 місяці – це нереалістично, переконаний експерт.

Чи планує Росія повторний наступ