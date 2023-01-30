У Путіна великого "вікна можливостей" в Україні вже немає, – опозиціонер про можливий наступ

Росіянам не вдасться зробити рішучі кроки, щоб змінити хід війни проти України. Є ціла низка проблем, які заважають Росії бути такими ж рішучими, як на початку повномасштабного вторгнення.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, спрогнозувати дії росіян на найближчий час доволі складно, але чогось нового очікувати не слід.

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Яким буде лютий для українців

Геннадій Гудков пояснив, що передбачати плани окупантів на найближчі дні чи тижні проблематично. Проте він має певні здогадки щодо імовірних дій росіян упродовж лютого.

"Скоріше за все це будуть спроби чергових обстрілів, ударів по інфраструктурі, відчайдушні намагання взяти Бахмут, а, можливо, вони вже будуть на видиху", – зазначив він.

На його думку, якби Росія мала певні переваги, то вона вже б давно використала їх у терорі України.

Абсолютно зрозуміло, що у Владіміра Путіна вікна великої можливості у війні з Україною немає. Я так передбачаю, що в нього навіть кватирки немає, не те щоб вікна,

– зосередив увагу він.

Такою ж логікою варто керуватися і розглядаючи можливість повторного вторгнення Росії на територію України.

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Чи наважаться росіяни на повторний наступ

За словами Гудкова, немає підстав говорити, що росіяни почнуть наступ на всіх фронтах.

"Я думаю, що лютий – це буде місяць не дуже продуманих атак та операцій з боку російських Збройних сил, спроб видати бажане за дійсність", – додав він.

Він зауважив, що росіяни будуть подавати ймовірне незначне просування військ за значну перемогу.

Ми всі прекрасно розуміємо, що ЗСУ до наступу вже готуються,

– підкреслив він.

Геннадій Гудков пояснив, що західні партнери Україні передають достатню кількість наступальної зброї, яка здатна ефективно змінити хід війни.

"Я думаю, що вона надійде скоріше, ніж думає російська армія", – зауважив він.

На його думку, насправді ЗСУ вже підготували серйозні наступальні дії, напрямок яких ми побачимо згодом.

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