Повторюють власні канали, як папуги, – Подоляк пояснив, чому зупинились перемовини з Росією

Переговори між українською та російською делегаціями щодо війни наразі на паузі. Причина закрадається в тому, що перемовники від держави-терористки продовжують цитувати своїх же пропагандистів.

Про це розповів Михайло Подоляк – радник керівника Офісу Президента. За його словами, російська делегація повторює пропагандистські канали, немов папуги.

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Видавалось, що ми приходимо на пташиний базар, – Подоляк

Радник глави Офісу Президента зазначив, що суб'єктність це те, чого не вистачає російській політиці як такій. Мовляв, якщо рішення про війну ухвалює лише Путін, то, напевно, весь переговорний процес має йти лінією президентів. Можливо, у присутності делегацій та тих чи інших посередників.

Однак саме підготовка зустрічі президентів має вирішуватись на рівні переговорних груп. Це, вважає Подоляк, можна було б відновити. Проте тільки за однієї умови – якщо переговорна група Росії перестане цитувати своїх пропагандистів, а почне розмовляти у зрозумілому аргументаційному полі.

Просто це має дуже дивний вигляд, ніби ми приходимо на пташиний базар, а з того боку сидять різноманітні суб'єкти, які, як папуги, повторюють сказане на їхніх телеканалах. Ну, це ж не зовсім адекватно,

– вважає він.

Радник глави Офісу Президента наголосив на тому, що переговорний процес є обов'язковим інструментом будь-якої війни. Мовляв, у будь-якому разі кінець війни документально зафіксують у тих чи інших юридичних термінах.

"Переговори потрібні, але тоді, коли сторони не висипають пропагандистськими кліше, а слухають аргументи та намагаються знайти їм логічне пояснення. Для цього в переговорному процесі беруть участь інтелектуально заможні люди, які вміють з'ясовувати причинно-наслідкові зв'язки. На жаль, виявилося, що у Росії вони не популярні", – резюмував представник Офісу Президента.

Які будуть умови для відновлення переговорів

Також однією з головних причин, чому контакти з українською та російською делегаціями сьогодні на паузі є те, що у Кремлі роблять ставку на військове розв'язання питання на Сході нашої країни, пояснив Подоляк. Росіяни саме на цій частині України сконцентрували велику кількість ресурсів та резервів живої сили.

Саме тому вони хочуть отримати певні ситуативні перемоги. Забрати декілька кілометрів нашої території й після цього вимагати переговори з позиції сили,

– припустив він фантазії Росії.

Радник очільника Офісу Президента ж певен, що в Україні розуміють путінську тактику. Знають, що окупанти ініціюють серед свого проросійського лобі, щоб українська делегація буквально завтра сіла за стіл переговорів через атаки Росії на Сході країни.

"Ми розуміємо, що немає сенсу вести переговори, поки ми не отримаємо в повному обсязі зброю, не підсилимо свої позиції та не відкинемо їх якомога далі до кордонів України. Жодного сенсу немає знову слухати шовіністичні заяви, які транслюють члени переговорної групи", – відзначив Подоляк.

Він також запевнив, що переговори з державою-агресоркою продовжаться тоді, коли українські захисники та захисниці суттєво завдадуть поразки російським загарбникам у військовому сенсі. Також важливим є і чинник санкцій, які скоро "почнуть працювати в набагато більшому обсязі", підсумували в Офісі Президента.

Зупинка переговорів Росії та України: що ще відомо

Стало відомо про те, що перемовини між делегаціями України й Росії припинилися. У міністерстві внутрішніх справ України ж вважають, що точкою неповернення стали масові та криваві звірства росіян під Києвом, а саме у Бучі.

В Офісі Президента своєю чергою підтверджували, що Росія не припиняє спроб сісти за стіл переговорів, але українська сторона наразі не бачить у них сенсу. Мовляв, з ними не буде про що спілкуватись.

Тим часом Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у кінці травня запропонував чотиристоронні перемовини для врегулювання війни в України. Посередниками між Україною і Росією нібито можуть стати Туреччина та ООН.

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