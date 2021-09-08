Пов'язані зі справою: день народження Татарова відвідали особливі гості
Джерело:"Українська правда"
Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров відзначав день народження. ЗМІ пишуть, що на святі були понад 10 топпосадовців силових відомств.
Стверджують, що на заході були присутні особливі гості – правоохоронці, які пов'язані з розслідуванням справи Татарова.
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Хто був на святі Татарова
На день народження прибув заступник голови Нацполіції та начальник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.
Цукірідзе та Татаров / Фото "Української правди"
Зазначають, що теща Цуцкірідзе має кілька об'єктів нерухомості в ЖК на Печерську. Цікаво, що саме там мали отримати квартири нацгвардійці у справі "УкрБуд".
Татаров у 2017 році працював юристом в "УкрБуд", яка тоді належала екснардепу Максиму Микитасю. За інформацією слідства, Татаров брав участь у передачі хабаря посадовцю криміналістичної установи МВС.
Микитась раніше розповідав, що Цуцкірідзе, перебуваючи на високих посадах у МВС, допомагав юристу "УкрБуд" вирішувати проблеми компанії з Міністерством внутрішніх справ.
Були гості з Офісу генпрокурора
На святі помітили заступника генпрокурорки Ірини Венедіктової Олексія Симоненка. Власне, він передав справу Татарова від Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.
Симоненко на святі / Фото "Української правди"
Що відомо про справу Татарова
- Чиновника підозрюють у причетності до корупційного скандалу зі схемою з квартирами Національної гвардії. Збитки сягнули 81 мільйону гривень.
- Татарову у грудні 2020 року мали обрати запобіжний захід, але не змогли. Річ у тім, що Офіс генпрокурора забрав справу з НАБУ та передав до СБУ.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова також мала передати до суду матеріали у справі Татарова, але не зробила цього.
- Апеляція Антикорупційного суду 18 березня провела останнє засідання у справі. Суд не зміг скасувати рішення Печерського суду і закрив провадження.