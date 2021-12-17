"Поїхали, йо* твою мать": у мережі показали, як Порошенко тікає від слідчих ДБР

Петру Порошенку намагалися вручити повістку про виклик у Державне бюро розслідувань. Втім, він фактично утікав від слідчих. Цей момент зафіксували на відео.

На кадрах, оприлюднених у мережі, видно Порошенка, який йде в напрямку до автомобіля. Вслід за п'ятим українським президентом прямували слідчі ДБР.

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Порошенко проігнорував слідчих

"Візьміть повістку, будь ласка", – зверталися правоохоронці до Порошенка. Втім, політик проігнорував їх та сів у машину. Коли один із чоловіків, які його супроваджували, закривав двері, пролунав лайливий вигук. "Поїхали, йо* твою мать", – сказав хтось у салоні авто. Хто саме це був – достеменно невідомо. Після цього нардеп поїхав від будівлі парламенту.

Порошенко проігнорував слідчих ДБР: дивіться відео

Нардепу хотіли вручити повістку

У Державному бюро розслідувань повідомили, що 17 грудня Порошенку намагалися вручити повістку про виклик. Втім, зробити цього так і не вдалося.

У відомстві хочуть поспілкуватися з політиком щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння бойовикам.

Відповідне кримінальне провадження розcлідують за статтями про фінансування тероризму, створення терористичної організації та державну зраду.