Поїзди запізнюються, але курсують, росіянам не вдається зірвати логістику в Україні, – МВС

Росіяни не припиняють ракетних обстрілів України. Поки наші герої відвойовують українські землі, ворог намагається обрізати постачання та створити логістичні проблеми.

Як підтвердив радник голови МВС Вадим Денисенко, воїнам ЗСУ вдалося перейти у контрнаступ на Харківському напрямку та відбити декілька сіл. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

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Спроба ворога зірвати логістику

За словами Денисенка, перехід ЗСУ у контрнаступ у ключових для росіян Харківському та Ізюмському напрямках свідчить про одне – ворогу не вдається втілити свої пріоритетні задуми. Тим паче, що куратором наступу на Ізюм є один з організаторів та ідеолог війни проти України, начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов.

Що ж стосується збільшення активності обстрілів українських міст практично у всіх регіонах, то це спроба ворога завдати удару по тилах та створити проблеми з постачанням.

Вони намагаються нищити нашу логістичну інфраструктуру, їхнє головне завдання – припинити рух товару із Заходу на Схід та зі Сходу на Захід, – повідомив радник голови МВС.

Також Денисенко підкреслив, що залізниця попри велике навантаження та всі труднощі із ситуацією справляється.

"Так, поїзди запізнюються, але вони йдуть, ремонти відбуваються і я думаю, що нічого ворогу не вдасться. Але наголошую – вірогідність того, що напади будуть повторюватися, доволі велика", – додав він.

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