Поїздка на Чернігівщину та виїзне засідання Ставки: Зеленський звернувся до українців
Президент Володимир Зеленський 3 квітня традиційно звернувся до українців. Він розповів про нове виїзне засідання Ставки. Перше було в Дніпрі, тепер – у Чернігові.
Президент розповів, що в Чернігівській області було багато різних заходів, переговорів. Під час засідання Ставки обговорили ключові безпекові питання на передовій, у північних регіонах та на кордоні.
До речі Зеленський відвідав село Ягідне, жителів якого росіяни місяць утримували у "підвалі смерті"
Доповіли про ситуацію на фронті
Під час засідання доповідали командувачі напрямків. Генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто – із найгарячіших ділянок фронту.
Повноцінне засідання. Повноцінна кооринація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель,
– розповів Зеленький.
Він додав, що ця поїздка була одна з емоційно найважчих. Також Зеленський розповів, що відвідав наших воїнів у шпиталі.
Поїздка у Ягідне
Глава держви рзповів про візит у село Ягідне. Російські окупанти перетворили його на один із найбільших світових прикладів знущання з людей.
Загарбники зробили в школі в Ягідному командний пункт, а у підвал школи загнали всіх жителів села – як живий щит. З третього до 30 березня росіяни утримували в підвалі понад три сотні людей.
Ось цей підвал, цей концентраційний табір у Ягідному, як і всі інші злочини Росії проти людей і людяності, ніколи державі-злу не пробачимо. І не лише ми,
– наголосив політик.
Він попередив, що в Кремля не вийде прикритися кріслом у Радбезі ООН. Законна й справедлива відповідальність за кожен скоєний на українській землі російський злочин неодмінно буде.
Для Чернігова готують статус Світової спадщини ЮНЕСКО
Президент подякував гостям, які відвідали Чернігівщину. Зокрема, віцеканцлеру Німеччини Роберту Габеку й Генсеку Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.
Крім того, Зеленський висловив подяку гендиректору ЮНЕСКО Одрі Азулє за її увагу до України. Для Чернігова готують статус Світової спадщини ЮНЕСКО.
Чернігову вручили відзнаку
Президент вручив Чернігову відзнаку міста-героя. Також він нагородив воїнів, які відзначились у захисті держави, та подякував усім, хто забезпечує відбудову Чернігівщини.
Усе, що ворог зруйнував, ми відновимо. Україна ніколи не буде країною руїн, хоч би як про це мріяли в Кремлі. Їхні мрії не збуваються,
– додав глава держави.
У Києві президент зустрівся з делегацією американських конгресменів, зокрема і з Майком Помпео, екс-очільником Держдепу США. Зеленський подякував за активну підтримку США.
Звернення Зеленського: відео