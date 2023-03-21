Українці тепер можуть законно вбити Путіна, – Шейтельман про візит Путіна у Маріуполь

Поїздка Владіміра Путіна до Криму та Маріуполя стала не просто важливим кроком для президента Росії. Це також потягнуло за собою неприємні наслідки для російського диктатора.

Про це 24 Каналу розповів Михайло Шейтельман. За його словами, російський президент тепер є офіційно зареєстрованим окупантом.

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Поїздка Владіміра Путіна до Маріуполя та Криму стала одним із найважливіших його політичних кроків за час повномасштабного вторгнення в Україну. Навіть якщо це був його двійник, Путін дипломатично та політично визнає, що він був там. Це несе за собою певні наслідки.

"Тепер у всьому світі знають, що Путін був на окупованій території. Це міняє його юридичний статус. Раніше він був захищений усіма політичними конвенціями, тому що він лише політичний лідер, у нього дипломатичний статус. З моменту, коли він незаконно перетнув кордон України в час воєнного стану – він втрачає цей статус", – зазначив Шейтельман.

Раніше Україна не мала законного права ліквідувати російського диктатора, коли він, наприклад, виступав десь у Росії чи був за її межами, бо це б порушувало усі міжнародні конвенції. Зокрема це могло б спричинити зупинку військової допомоги. Проте це було до візиту Путіна в Україну.

Михайло Шейтельман про наслідки поїздки Путіна в Крим та Маріуполь: дивіться відео

Путін – офіційно зареєстрований окупант

Щойно Владімір Путін перетнув кордон України, він стає учасником війни. Втім він не має статусу солдата чи генерала, наприклад, який там перебуває. Путін тепер – це учасник війни, який порушує правила ведення війни, тому що він без військової форми.

Якщо ти в'їхав на чужу територію без військової форми – це позбавляє захисту військовослужбовця. Тебе не обов'язково мають брати в полон – тебе можна просто вбивати. В Україні є закон, що можна вбивати будь-якого окупанта. Тепер будь-який громадянин України може законно вбивати Путіна, тому що він офіційно зареєстрований окупант,

– наголосив політтехнолог.

Шейтельман підмітив, що якби це все ж сталось, то в міжнародних судах можна сперечатись щодо того, мали ми це право чи ні. Але це більше не буде так однозначно, як до візиту Путіна на тимчасово окуповані території України.

Візит Путін до Маріуполя та Криму: що відомо