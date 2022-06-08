Позбавити мандата, – у "Слузі народу" відреагували на зраду нардепа Ковальова

Партія "Слуга народу" відреагувала на державну зраду члена їхньої партії Олексія Ковальова, який виїхав на окуповану Херсонщину та відкрито співпрацює російськими окупантами.

У "Слузі народу" заявили, що поведінка Олексія Ковальова несумісна зі званням народного депутата України й ідеями фракції.

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Тож "слуги" вирішили звернутися до Верховної Ради із закликом позбавити Ковальова мандату народного депутата й закликають Генпрокуратуру та СБУ якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши конфіскацію його активів і майна. У "Слузі народу" повідомили, що хочуть, аби справа Ковальова була розглянута якнайшвидше.

Ковальова не будуть закликати скласти мандат

У партії повідомили, що не будуть закликати зрадника Олексія Ковальова скласти мандат. Вони переконані, що апелювати до його гідності вже "нема сенсу", тож все повинно статися за законом після вироку суду.

Зрадники й колаборанти не можуть представляти українців у Верховній Раді України. Вони мають понести повну відповідальність перед українським народом за співпрацю із ворогом і бути покараними з усією суворістю закону. Ми не будемо закликати нашого колишнього колегу скласти мандат. Якщо совість, честь і гідність вже втрачено остаточно – немає сенсу до них апелювати. Хай це станеться за законом, після вироку суду,

– заявили в партії.

Натомість "Слуги народу" порадили Ковальову уважно вивчити статтю 111-1 Кримінального кодексу і "спрогнозувати термін ув’язнення за колабораціонізм, який чекає на нього після звільнення тимчасово окупованої Херсонщини ЗСУ".

"Слуга народу" вирішила виключити Ковальова з фракції ще 28 квітня

Пресслужба партії повідомила, що члени партії та фракції ще 28 квітня зробили спільну заяву у Верховній Раді України щодо виключення народного депутата Олексія Ковальова та звернулися до Генпрокурорки України Ірини Венедиктової й голови СБУ Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу.

Тоді Ковальов добровільно перебував на тимчасово захопленій території, спілкувався із російськими військовими й не надавав адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки й заяв. Але 8 червня він сам визнав свою колаборацію з ворогом.

Останні заяви Ковальова, зроблені у соцмережах після наради в Херсоні із заступником голови кремлівської адміністрації Кірієнко, переконливо свідчать про те, що наш колишній колега став колаборантом агресора. Він зрадив український народ, зрадив своїх виборців, зрадив Україні,

– наголосили в "Слузі народу".

Що відомо про зрадника Олексія Ковальова

У 2019 році Олексія Ковальова обрали народним депутатом 9 скликання по 186 округу (Херсонська область) від партії "Слуга народу". Того ж року з ним випливли перше скандали – зокрема він задекларував готівку у розмірі понад 6,5 мільйонів гривень і не підтримав в комітеті законопроєкт про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.

28 квітня партія "Слуга народу" попросила СБУ провести розслідування щодо фактів та обставин перебування Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування з окупаційними військами. На початку травня його виключили зі складу депутатської фракції "Слуги народу", проте він залишається депутатом. Вже всередині травня СБУ порушила справу на депутата.

7 червня Ковальов сам зізнався, що вступив в співпрацю з російськими загарбниками на Херсонщині. Він заявив, що планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини в економічну модель Росії.

Також він підтримав анексію регіону Росією, заявивши, що Росія в області – начебто "всерйоз і надовго" і, мовляв, що "найтісніша інтеграція з Росією вже триває".

Державне бюро розслідувань вже порушило відповідне кримінальне провадження проти нардепа.

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