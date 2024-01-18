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Європарламент офіційно закликав Раду ЄС активізувати сьому статтю договору, що передбачає обмеження права голосу Угорщини через порушення верховенства права. Крім того, більшість європарламентарів розкритикувала рішення Єврокомісії "розморозити" 10 мільярдів євро для Угорщини в грудні, напередодні історичного засідання Європейської Ради.

Про те, які запеклі дискусії тривають у Європарламенті, чи може Орбан отримати ще більше грошей і чи дійсно в Будапешта заберуть право голосу – дізнавалася кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

До теми "Найкращий слуга Путіна": в Європарламенті закликали позбавити Орбана права вето

10 мільярдів євро для Орбана – помилка фон дер Ляєн?

Засідання Європейської Ради в середині грудня ознаменувалося історичним рішенням про відкриття переговорів про вступ для України та Молдови. До останньої хвилини не було відомо, чи піде на поступки угорський прем'єр Віктор Орбан, який був налаштований категорично проти рішення на користь Києва.

Цікаво, що напередодні довгоочікуваного саміту Єврокомісія погодилась "розморозити" 10 мільярдів євро для Угорщини. В Єврокомісії, звісно, відкидають розмови про те, що постанова щодо розширення ЄС та виділення мільярдів євро для Будапешта напряму пов'язані.

"Після ретельної оцінки та кількох обмінів думками з угорським урядом Комісія вважає, що Угорщина вжила заходи, які вона зобов'язалася вжити, щоб Комісія вважала, що горизонтальна умова Хартії ЄС про основні права виконана в частині, що стосується незалежності судової влади", – так завуальовано та складно пояснили це в Єврокомісії.



Орбан таки домігся свого своїм шантажем / Фото Geert Vanden Wijngaert (Keystone)

Ці чутки намагався спростувати й сам угорський політик, демонструючи свою нібито "непідкупність". За його словами, Брюссель "винен Будапешту гроші", оскільки кошти дійсно були заморожені через порушення демократії та верховенства права.

Я хотів би чітко зазначити, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди... Це не може бути пов’язано з питанням коштів, які Угорщина має право отримати,

– запевняв Орбан.

Та, зрештою, після грошової угоди під час саміту ЄС угорський прем’єр "вийшов на каву" під час ухвалення рішення про відкриття переговорів про вступ. Хоча допомога в 50 мільярдів євро була заблокована, довгостроковий шлях до Євросоюзу став відкритим.

Втім, не всі оцінили такий "хід".

Рішення про мільярди для Угорщини сподобалося не всім

Відразу ж після засідання Європейської ради, євродепутати розпочали збирати підписи щодо оголошення недовіри до Єврокомісії. Зокрема, литовський європарламентар Пятрас Ауштрявічюс вважає, що ЄК допустила помилку, виділивши гроші Орбану за день до саміту. Крім того, він не впевнений, що Будапешт дійсно виконав всі необхідні умови.

Якщо потрібно було робити це розморожування, треба було це робити раніше. Я не бачив жодного аналітичного документа з боку Єврокомісії, на основі чого було розморожено (кошти – 24 Канал). Тобто які критерії були виконані Угорщиною, з приводу яких ми ухвалили таке позитивне (рішення – 24 Канал) на 10 мільярдів?

– сказав він.

Після різдвяних канікул Європарламент вперше у 2024 році зібрався на пленарну сесію у Страсбурзі, де зараз відбувається "розбір польотів" грудневого саміту.

Євродепутати вже навіть встигли схвалити резолюцію проти Угорщини. У резолюції, з якою ознайомився 24 Канал, парламентарі закликають Єврокомісію забезпечити, аби будь-які платежі в рамках Фонду відновлення та стійкості не були здійснені на користь угорської влади, доки всі необхідні умови залишаються невиконаними.

, що 20 мільярдів євро для Угорщини залишаються все ще заблокованими. Крім того, Європарламент рекомендує провести нову оцінку щодо стану незалежності судової системи в Угорщині.

Ба більше, європарламентарі пішли далі й планують ініціювати початок парламентського розслідування щодо законності рішення Єврокомісії розморозити 10 мільярдів євро коштів для Угорщини та навіть хочуть звернутися до суду ЄС.

"Європарламент нагадує про можливість використовувати будь-які правові та політичні заходи, які є в його розпорядженні, якщо Комісія вивільняє фінансування без виконання критеріїв, або якщо вона не забезпечує повне виконання відповідного законодавства, вважаючи його обов'язком діяти як охоронець договорів і захисту фінансових інтересів ЄС", – мовиться в резолюції з натяком на можливість висловлення вотуму недовіри.

Виступаючи перед Європарламентом, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснила грудневе рішення ЄК вивільнити кошти для Угорщини. За її словами, верховенство право залишається одним із пріоритетів Єврокомісії, а гроші розблокували після ухвалення Будапештом нового закону про реформу правосуддя.

Це було необхідно для того, щоб Угорщина виконала умови для отримання фондів згуртованості. Це те, що ми вимагали, і це те, що Угорщина зробила. Водночас близько 20 мільярдів євро залишаються замороженими. Вони призупинені з причин, які включають занепокоєння щодо прав ЛГБТК, академічної свободи та права на притулок,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Орбан і надалі шантажуватиме ЄС?

Під час дебатів очільник ЄНП Манфред Вебер закликав єврокомісарів Йоганнеса Гана, Дідьє Рейндерса та Ніколаса Шмідта пояснити рішення Єврокомісії про виділення 10 мільярдів євро. Він зазначив, що європарламентарі "потребують подальших роз’яснень".

Представник від Renew Europe Гі Вергофстадт запитав у фон дер Ляєн, чи залишиться такий "підкуп" постійною практикою в Єврокомісії, коли Орбан знов блокуватиме чергове рішення.

Моє запитання до вас: чи збираєтеся ви зробити це знову? Тому що це може статися 1 лютого, тобто він знову використає своє право вето не для переговорів про вступ, а для того, щоб надати 50 мільярдів євро, які вкрай необхідні Україні,

– зауважив європарламентар.

Він закликав не піддаватися на шантаж Орбана, оскільки такі "компроміси" створюють ще більше можливостей для подальшого шантажу з боку угорського лідера.

Водночас опозиційна угорська депутатка, віцепрезидентка Renew Europe Каталін Чех заявила, що дії Єврокомісії підштовхують європейських автократів наслідувати прикладу Орбана. Крім того, за її словами, угорський уряд не покращив рівень верховенства в країни. Після отримання 10 мільярдів євро від Брюсселю, уряд Угорщини представив новий законопроєкт про захист суверенітету, який виявився репресивним.

Цей закон загрожує журналістам і організаціям громадянського суспільства тюремним терміном за участь у міжнародних програмах фінансування. Його намір абсолютно очевидний — придушити інакомислення, змусити замовкнути незалежні ЗМІ та погрожувати опозиційним партіям або будь-кому, хто хоче виступити проти цього режиму,

– сказала Чех.

Аналітикиня Німецького фонду Маршалла Сюзанна Вег у коментарі 24 Каналу заявила, що у випадку виділення 10 мільярдів євро напередодні саміту ЄС, це "скоріше збіг обставин".

"Угорський уряд, доволі вміло гралися з дедлайнами. І це, по суті, змусило Комісію оголосити, чи були досягнуті ці проміжні результати, чи ні. Тепер угорські наглядові органи стверджують, що повного дотримання не було. Комісія дійшла висновку, що відповідність була достатньою, але вже до цього, напередодні, вони не ставили Угорщині додаткових запитань, що свідчило про те, що вони загалом задоволені цими 4 заходами з реформування", – пояснила експертка, зазначивши, що гроші не стали "розмінною монетою".

Чи отримає Орбан ще більше грошей?

Позаплановий лютневий саміт ЄС, де вирішиться доля 50 мільярдів євро допомоги для України, відбудеться вже через два тижні. Минулого разу угорський лідер скористався своїм правом вето і погрожує використати його знову. Під час спільної зустрічі зі словацьким колегою та однодумцем Робертом Фіцо, Віктор Орбан заявив, що він проти виділення 50 мільярдів євро для України, бо це є "порушенням суверенітету і національних інтересів ЄС".

За його словами, допомогу варто виділити поза межами довгострокового бюджету Євросоюзу.

Якщо Брюссель прийме це, тоді Україні буде надано допомогу поза бюджетом. Якщо ні, то мені буде сумно зупиняти цей процес,

– зазначив Орбан.



Віктор Орбан / Фото Keystone

Зазначимо, що під час саміту ЄС в грудні європейські лідери допускали можливість виділення фінансової допомоги поза межами довгострокового європейського бюджету. Однак це може зайняти ще більше часу, оскільки вимагатиме ратифікації відповідних угод у парламентах країн-членів ЄС.

Як платити вчителям? Як платити медсестрам, лікарям і всім солдатам? Як переконати наших американських друзів та МВФ продовжувати підтримувати Україну? Маючи це на увазі, наприкінці січня Рада має прийняти рішення,

– заявив очільник ЄНП Манфред Вебер під час дебатів в Європарламенті.

Під час грудневого саміту політичний радник Орбана Балаш Орбан казав, що, аби надати "зелене світло" для 50 мільярдів євро для України, Угорщина хоче отримати всі заблоковані кошти. А це близько 20 мільярдів євро.

"Це залежить від того, як лідери в Брюсселі зможуть це організувати, коли побачимо, чи є відкритість з боку Єврокомісії та відкритість з боку брюссельських лідерів для розв'язання проблем Угорщини. Якщо вони відкриті для вирішення, тоді наступне засідання Ради ЄС не буде провальним", – сказав Балаж Орбан.

Аналітикиня Німецького фонду Маршалла Сюзанна Вег у коментарі 24 Каналу пояснила, що в цьому випадку угорський уряд явно не виконав умови для розблокування заморожених коштів. Тому, за її словами, навряд чи це спрацює за принципом "око за око" за кілька місяців.

Це навіть не межа, Угорщина їх (умови – 24 канал) не виконала. Є кілька етапів, особливо в антикорупційній сфері, які мають бути виконані в повному обсязі, щоб Угорщина отримала доступ до коштів, призупинених за трьома іншими операційними програмами й, зрештою, за Фондом стійкості та відновлення,

– пояснила Сюзанна Вег.

Зважаючи на грудневий досвід, Вег каже, що Єврокомісія "не може втратити обличчя до такої міри", виділивши ще більше грошей. Через це Орбан шукатиме нові стратегії, але країни-члени ЄС та Єврокомісія теж мають шукати шляхи без Орбана.

Активізація сьомої статті: резолюція Європарламенту

У тій самій резолюції, де розслідуватимуть рішення Єврокомісії, євродепутати закликають Раду ЄС активізувати сьому статтю, що може позбавити країну права вето.

Лідер ЄНП Манфред Вебер зазначив, що його група та парламент очікує від Ради ЄС відповідь щодо статті 7. За його словами, європейські лідери не мали "сміливості та часу" обговорити справу Угорщини по суті в Раді.

Литовський депутат Андрюс Кубілюс закликав не лише активувати статтю 7, що присвячена захисту цінностей ЄС від внутрішньої неправомірної поведінки національних урядів. Він пропонує піти далі:

Я хотів би нагадати, що в Договорі також є стаття четверта, частина третя, яка говорить, цитую, що "держави-члени сприяють досягненню завдань Союзу та утримуються від будь-яких заходів, які можуть поставити під загрозу досягнення мети Союзу",

– наголосив депутат.

За його словами, дії Орбана ставлять під загрозу досягнення мети Союзу щодо підтримки України, Будапешт постійно намагається шантажувати ЄС.

Аналітикиня Сюзанна Вег пояснює, що резолюція, по суті, підштовхне Раду зробити наступний крок і рухатися до встановлення факту порушення верховенства права, що є необхідною умовою для остаточного призупинення права голосу Угорщини. Втім, аби визнати, що Будапешт треба позбавити права голосу, підтримати це мають усі країни-члени ЄС, включаючи й саму Угорщину.

"Однак навіть якщо ця парламентська комунікаційна декларація буде прийнята зараз, для того, щоб Європейська Рада визнала, що існує таке порушення, нам знадобиться одностайність", – каже експертка.

Крім того, свого угорського колегу підтримуватиме його словацький друг Роберт Фіцо, який має схожі погляди. Під час двосторонньої зустрічі Фіцо запевнив Орбана у тому, що він може розраховувати на союзника і не буде діяти проти Будапешта.

"Якщо не буде одностайності, а ми тепер знаємо, що принаймні одна країна, яка буде блокувати, ймовірно, не буде єдиною, процедура не може рухатися вперед. Тож без цього етапу ми не зможемо перейти до наступного, де можна буде говорити про призупинення права голосу. Отже, це важливий політичний сигнал від парламенту, але я вважаю, що він не матиме конкретних практичних наслідків", – зазначила Сюзанна Вег.