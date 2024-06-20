Пожежа на нафтобазі в Азові: який вигляд це має з супутника

У російському місті Азов 18 червня безпілотники атакували нафтобазу, внаслідок чого там спалахнула масштабна пожежа. Вже третій день поспіль рятувальники не можуть зупинити загоряння.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає 24 Канал. Зокрема, у мережі оприлюднили відповідні супутникові знімки.

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Пожежа на нафтобазі в Азові триває

Пожежа тривала і минулої ночі. Розширився – це м'яко сказано – перекинувся на інші об'єкти. Чи то у приватний сектор, чи то у Південний порт, за точністю супутникової зйомки визначити складно,

– йдеться у повідомленні.

Супутникові кадри пожежі на нафтобазі / Фото "Крымский ветер" та "Крим. Реалії"

Ось так пожежа на нафтобазі компанії "Азовпродукт" у Ростовській області Росії виглядала на знімку з космосу вчора, 19 червня, через добу після атаки українських дронів.

Цікаво, що сьогодні, 20 червня, у Росії заявляють про нову атаку дронів – по нафтобазах у селищі Енем в Адигеї та Тамбовській області.

За даними російських телеграм-каналів, в обох випадках почалася пожежа. У Міноборони Росії водночас відзвітували про знищення безпілотників над кількома областями, проте саме Тамбовська не була згадана.

Нагадаємо, у Росії вночі 18 червня безпілотники націлилися на нафтобазу в Азові Ростовської області. У мережі повідомляли, що нафтобаза, яка постраждала, належить компанії "Азовпродукт".

Станом на вечір 19 червня губернатор Ростовської області Васілій Голубєв повідомляв, що у рятувальників не виходить стабілізувати ситуацію на нафтобазі в Азові з пожежею.