Пожежа біля Афін вийшла з-під контролю: людей евакуйовують на узбережжя
Джерело:Ekathimerini
Жителів 2 грецьких містечок Вотонас і Марафон, розташованих на північ від Афін, просять вирушити до узбережжя. Евакуація розпочалася о 5:00 6 серпня через те, що лісові пожежі вийшли з-під контролю. Крім того, з вогнем борються у давньому місті Олімпія, де колись проходили Олімпійські ігри.
Пожежники повідомили, що основний осередок вогню розділився на декілька фронтів, наразі вони поширюються в різних напрямках.
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Через пожежі греків евакуйовують до узбережжя
У зв'язку з виходом вогню з-під контролю людям, які проживають у містечках Вотонас і Марафон, наказали вирушити до узбережжя. Рятувальники також готуються до сильних вітрів, які синоптики прогнозують в Аттиці та решті Греції.
Станом на ранок 6 серпня десятки будинків зруйновані або пошкоджені внаслідок масових пожеж. Заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс зазначив, що в результаті займань випалило територію площею від 4 500 до 5 000 гектарів.
На щастя, жертв стихії немає. Однак постраждали кілька десятків людей, здебільшого пожежників, в яких лікарів діагностували легкі опіки. Крім того, зафіксували кілька випадків отруєння димом місцевих жителів.
Нагадаємо, днями евакуювали тисячі жителів північного передмістя Афін.
Людей евакуйовують з містечок біля Афін: дивіться карту
Вогонь дістався Олімпії
Пожежі наблизилися до батьківщини Олімпійських ігор – давнього міста Олімпія. Там рятувальники для боротьби з вогнем залучили 170 працівників, 50 автомобілів, 5 вертольотів.
За останньою інформацією, вогонь знищив приблизно 20 будинків рухається у напрямку гірської місцевості на північному заході Олімпії.
Вогонь дістався Олімпії: дивіться відео
Масштабні пожежі у Греції: основне
- Лісові пожежі спалахнули 31 липня одразу в 46 осередках. 3 серпня до масштабних займань у Греції долучилася аномальна спека. У центральній частині країни синоптики зафіксували понад +46 градусів.
- Тоді ж через вогонь довкола Афін довелось перекрити частину автомагістралі, яка з'єднує столицю Греції з північчю та півднем країни. Почалася евакуація людей.
- Володимир Зеленський доручив уряду відправити у країну українських рятувальників та обладнання.