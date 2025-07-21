Загроза ще існує: Андрющенко припустив, що стало причиною пожежі біля ЗАЕС

В районі окупованого Енергодара і поблизу Запорізькій АЕС сталася велика пожежа. МАГАТЕ згодом повідомила, що задимлення поблизу ЗАЕС пов'язано із займанням у лісі.

Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, хто винний у виникненні займання. Також у Міненерго зазначили, що ЛЕП, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно.

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Як відреагувало МАГАТЕ на пожежу в районі ЗАЕС?

Андрющенко зауважив, що у виникненні пожежі винні росіяни, які не дбають про пожежонебезпеку довкола міста з атомною електростанцією.

Наразі достеменна причина виникнення пожежі невідома. Це може бути кинутий недопалок. Однак я не вірю, що наші люди здатні це зробити, адже вони розуміють, що за такої спеки поруч з АЕС може трапитися. Це означає, що це зробили росіяни,

– наголосив керівник "Центру вивчення окупації".

Крім того, окупанти довкола Енергодару, за його словами, розташували купу тренувальних полігонів, базувань. А з того лісу, де сталося займання, систематично фіксують, як злітає ППО. Це означає, на його думку, що там перебувають підрозділи протиповітряної оборони. Вони там точно готують, п'ють, кидають недопалки і потім виникають пожежі.

Пожежа виникла вранці 19 липня. Потім її побачили з іншого боку Дніпра – з Нікополя. З'явились фото та відео, що її зафіксували. Було зрозуміло, як зазначив він, що виникли проблеми – щось палає в Енергодарі і, можливо, біля електростанції.

Росіяни спочатку спробували розігнати, що, дійсно, існує загроза для ЗАЕС. Проте джерела з місця подій не підтвердили інформацію окупантів. Тоді, пояснив він, окупанти швидко зрозуміли, що не можна розповсюджувати наратив про проблеми на ЗАЕС, і повідомили, що загоряння в лісі і для АЕС це безпечно.

МАГАТЕ продемонструвала шалену "швидкість" равлика, підтвердивши, що загрози немає аж вночі, коли пожежі фактично вже не було. Хоча насправді займання було великим і було проблематично загасити вогонь,

– сказав Петро Андрющенко.

Проте загроза нової пожежі існує, тому що росіяни застосовують стрілецьку зброю на території ЗАЕС, навіть проводять там тренування. На тлі спеки, яка зараз на Приазов'ї, будь-який необережний рух, на його думку, може спричинити нове займання.

До слова, у Центрі Національного Спротиву зазначили, що пожежа у лісі біля тимчасово окупованого Енергодара могла нести загрозу Запорізькій АЕС. У ЦНС вважають, що окупанти "через дефіцит кадрів" змушені залучати додаткові сили МНС з інших регіонів. Росіяни, впевнені в організації, "не здатні швидко ліквідувати займання" і це свідчить про їхню "неспроможність налагодити життєдіяльність регіону".