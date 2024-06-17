У Бєлгороді велика пожежа: міг бути приліт у склад БК

Черговий неспокійний ранок у Росії. Повідомляють про вибух та велику пожежу у Бєлгороді.

Місцеві телеграм-канали пишуть про те, що загорівся склад. Втім, моніторингові канали вказують, що мова може йти про склад з БК, передає 24 Канал.

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Що відомо про пожежу у Бєлгороді

За інформацією від місцевих телеграм-каналів, спочатку очевидці почули вибух, а вже потім над містом піднявся густий стовп диму.

Пожежа у Бєлгороді / Фото місцевого телеграм-каналу

За попередньою інформацією, загорівся склад, втім, моніторингові канали припускають, що мовиться про склад з БК окупантів.

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Втім, МНС Росії запевняє в тому, що пожежа нібито почалася внаслідок загоряння електричного щитка. Вже об 11:03 з'явилася інформація, що пожежу площею 30 квадратних метрів вдалося загасити.

В пресслужбі МНС Росії повідомили, що жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

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