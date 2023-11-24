У небо здіймається густий дим: другу ніч поспіль у Підмосков'ї горить електропідстанція
У росіян знову щось дивне відбувається. Уже другу ніч поспіль горить електропідстанція під Москвою. Правда, цього разу вже в іншому місці.
Вкрай складно збагнути, що саме стало причиною цих пожеж. Так, у ніч проти 24 листопада палали електропідстанції під Москвою у Любліно.
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Міг спалахнути трансформатор
За наявною інформацією, пожежа спалахнула на території московської електропідстанції "Чагіно", що у Любліно. Зауважимо, що колись це було місто в Московській області, а з 1960 року воно стало частиною російської столиці.
Як пишуть росЗМІ, осередком пожежі стала споруда трансформатора. Полум'я розкинулося на площу 200 квадратних метрів. У небо здіймався густий чорний дим.
Щоб приборкати полум'я, на електростанції вимкнули світло в трансформаторі. Станом на 5 ранку, пожежа не вщухала. Правда, росіяни запевняють, що об'єкт транзитний. Мовляв, на інфраструктуру самої Москви він ніяк не впливає.
На електропідстанції може горіти трансформатор: дивіться відео
Водночас російські ЗМІ пишуть, що приборкання вогню ускладнене. І пов'язано це з висотою споруди – близько 20 метрів.
Пізніше росЗМІ написали, що причиною пожежі на електропідстанції могло стати коротке замикання. Відомо, що пожежа спалахнула близько 04:30. Кажуть, що ніхто не постраждав. Водночас полум'я перекинулося на резервуар з паливом місткістю 120 тонн. Пожежу вже ліквідували.До слова! Уночі вибухи лунали у Криму, а також у Росії. Тож, зранку російське міноборони відзвітувало, що буцімто збило 13 БпЛА над Кримом, а також три – над Волгоградською областю.
Зауважимо, що попередньої ночі також спалахнула електропідстанція під Москвою. Якщо цього разу можна милуватися яскравим полум'ям і потужним димом, то тоді – яскравим заревом у небі.
Мешканці чули "хлопок"
- Як пишуть місцеві телеграм-канали, сталося це у підмосковному Литкарино. Там побачили яскраву заграву. Пізніше у низці населених пунктів просто зникло світло.
- Згідно з наявною інформацією, щось сталося на електропідстанції близько першої години ночі. Кажуть, з невідомих причин спалахнув цей об'єкт.
- Цікаво, що у чатах мешканці не пишуть про вибух. Але зазначають, що був "хлопок". І що він супроводжувався яскравою загравою. І вже після цього частина міста залишилася без світла. Кажуть, що відсутня електроенергія була у понад 10 населених пунктах поблизу.