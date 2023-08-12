Найбільша кількість жертв за історію штату: жахливі наслідки лісових пожеж на Гаваях

Лісові пожежі на Гавайських островах через стихійний характер швидко розповсюдились островом. Вогонь спалив цілі квартали у місті Лахайна. Через кількість жертв пожежі назвали найбільшим лихом в історії Гаваїв, відколи вони стали штатом США.

Лісові пожежі на Гаваях забрали життя щонайменше 80 людей. Напередодні губернатор штату Джош Грін попередив, що кількість жертв справді може зрости. Як повідомляють у Sky News, пошукові групи продовжують обшукувати руїни Лахайни. Детальніше про лихо читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про пожежі

Вранці 12 серпня повідомляли про 67 жертв. Буквально за кілька годин інформацію оновили – кількість загиблих збільшилась до 80. Вогонь знищив близько 1000 будівель, тисячі людей залишились без даху над головою.

За останніми даними, пожежу в Лахайні локалізовано на 85%, а пожежу в околицях острова Мауї локалізовано лише на 50%. До слова, аварійні сирени, які мали б попередити про небезпеку, що насувається, не ввімкнулися. Cлідчі уже розслідують, чому так відбулось

Ті, хто вижив, стверджують, що не чули сигналів тривоги і дізналися про це лише тоді, коли побачили полум’я або почули вибухи. Офіційні особи також не уточнюють, які саме текстові, телефонні чи електронні сповіщення були надіслані,

– пишуть у виданні Sky News.

Водночас керівники місцевої компанії PowFire наголосили, що швидкість пожежі зробила "майже неможливим" зв’язок служб реагування з офіційними особами, які зазвичай видають накази про евакуацію.

Крім того, перебої в роботі мобільного зв’язку також, схоже, завадили зусиллям надзвичайників.

Потужні пожежі на Гавайських островах: дивіться відео The Guardian

Гаваї стали штатом США у в 1959 році. З того часу стихійним лихом, яке призвело до найбільшої кількістю жертв, 61 однієї людини, було потужне цунамі 1960 року.

Зауважимо, що небезпечні лісові пожежі швидко охопили острів Мауї через спекотні умови, що спричинила посуха разом з потужними вітрами. На всій території острова оголошено надзвичайний стан.

До слова, ліси горять також і в російській Якутії. Наразі там зафіксували 98 природних пожеж на території 13 районів.