Пожежа в готелі на Вінниччині: поліція затримала орендаторку бази відпочинку
Джерело:поліція Вінницької області
У Вінницькій області вночі 22 грудня пожежа у відпочинковому комплексі "Батерфляй" забрала життя молодої дівчини. Ще двоє людей з різними травмами перебувають у лікарні.
Поліція розслідує кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про порушення вимог пожежної безпеки. Карають за таке позбавленням волі на строк до 8 років.
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Поліцейські затримали орендаторку бази, де під час пожежі загинула дівчина
Унаслідок пожежі 22 грудня на території заміського комплексу відпочинку загинула 21-річна дівчина. З огляду на серйозність ситуації правоохоронці вдалися до рішучих дій:
- 46-річну орендарку горілого готельно-ресторанного комплексу затримали.
- Вона перебуває в ІТТ (ізоляторі тимчасового тримання), поки слідство готує підозру.
Мовитися буде про злочини, передбачений частиною 2 статті 270 ККУ про порушення вимог пожежної безпеки. Покарати винного за таке суд може позбавленням волі на строк до 8 років.
Головне про резонансну пожежу у комплексі "Батерфляй" на Вінниччині
- У ніч проти 22 грудня спалахнула пожежа у комплексі відпочинку "Батерфляй" (село Садове Вінницької області).
- Рятувальники евакуювали з комплексу приблизно 60 людей, зокрема 53 дітей.
- Від травм після стрибка із вікна загинула дівчина, ще двоє людей постраждали.
Важливе відео: що робити, якщо ви опинилися в осередку пожежі