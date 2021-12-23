Пожежа в готелі на Вінниччині: поліція затримала орендаторку бази відпочинку

23 грудня 2021 , 02:53
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Джерело:

поліція Вінницької області

У Вінницькій області вночі 22 грудня пожежа у відпочинковому комплексі "Батерфляй" забрала життя молодої дівчини. Ще двоє людей з різними травмами перебувають у лікарні.

Поліція розслідує кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про порушення вимог пожежної безпеки. Карають за таке позбавленням волі на строк до 8 років.

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Поліцейські затримали орендаторку бази, де під час пожежі загинула дівчина

Унаслідок пожежі 22 грудня на території заміського комплексу відпочинку загинула 21-річна дівчина. З огляду на серйозність ситуації правоохоронці вдалися до рішучих дій:

  • 46-річну орендарку горілого готельно-ресторанного комплексу затримали.
  • Вона перебуває в ІТТ (ізоляторі тимчасового тримання), поки слідство готує підозру.

Мовитися буде про злочини, передбачений частиною 2 статті 270 ККУ про порушення вимог пожежної безпеки. Покарати винного за таке суд може позбавленням волі на строк до 8 років.

Головне про резонансну пожежу у комплексі "Батерфляй" на Вінниччині

Важливе відео: що робити, якщо ви опинилися в осередку пожежі

 

Автор: Олесь Друкач