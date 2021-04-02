У Харкові горіло підприємство з виготовлення олії: у пожежі загинула людина
Вранці 2 квітня у Харкові сталась пожежа на підприємстві з виготовлення соняшникової олії. У результаті займання загинула 1 людина, ще одна – постраждала.
Джерело:ДСНС
Пожежа спалахнула о 04:18 у Харкові, по вулиці Новомосковській на території підприємства "Новобаварський бетон".
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Деталі пожежі у Харкові
- Загорілася 1-поверхова будівля ангарного типу з виготовлення соняшникової олії.
- На місце пожежі вирушили рятувальники. О 05:39 їм вдалося локалізувати займання на площі 600 квадратних метрів.
- Гасили вогонь 55 надзвичайників та 12 одиниць техніки ДСНС.
Є жертва займання
Внаслідок пожежі загинула 1 людина. Крім того, ще 1 – постраждала, її у стані середньої тяжкості госпіталізували до місцевої лікарні.
У Харкові загорівся ангар, де виготовляли олію: дивіться карту
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