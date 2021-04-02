Вранці 2 квітня у Харкові сталась пожежа на підприємстві з виготовлення соняшникової олії. У результаті займання загинула 1 людина, ще одна – постраждала.

Пожежа спалахнула о 04:18 у Харкові, по вулиці Новомосковській на території підприємства "Новобаварський бетон". Читайте також Підозрюють підпал: у Львові в депо загорівся трамвай – фото Деталі пожежі у Харкові Загорілася 1-поверхова будівля ангарного типу з виготовлення соняшникової олії.

з виготовлення соняшникової олії. На місце пожежі вирушили рятувальники. О 05:39 їм вдалося локалізувати займання на площі 600 квадратних метрів.

Гасили вогонь 55 надзвичайників та 12 одиниць техніки ДСНС. Є жертва займання Внаслідок пожежі загинула 1 людина. Крім того, ще 1 – постраждала, її у стані середньої тяжкості госпіталізували до місцевої лікарні. Зверніть увагу! У Києві 1 квітня горіли плавучі дачі поблизу парку "Наталка". Пожежу побачили рятувальники катеру "Відважний", які прямували на навчання. З вогнем боролися приблизно годину. На щастя, ніхто не постраждав. У Харкові загорівся ангар, де виготовляли олію: дивіться карту