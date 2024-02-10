Ми почули останні крики: родичка загиблих розповіла деталі трагедії – чоловік був паралізований

У Харкові внаслідок атаки росіян "Шахедами" загинули семеро людей, зокрема троє дітей. Серед жертв – літня пара – паралізований чоловік та жінка з інвалідністю.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко з місця подій розповіла обставини трагедії, свідчення очевидців та рідних загиблих.

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Наталія – невістка загиблої пари розповіла, що свекруха встигла зателефонувати їй після влучання та коли вона з чоловіком прибули до будинку уже було надто пізно.

"Батьки чоловіка тут жили. Свекруха подзвонила, сказала, що горить. Сказала, що бачила в вікно зарево, а потім передзвонила і почала кричати, що на будинок перекинулось. Ми почули останні крики і все. Більше на зв'язок вона не воходила", – розповіла Наталя.

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За її словами, свекор – був паралізований, тож вибратись з охопленого будинку самотужки просто не зміг. Свекруха теж мала інвалідність. Загибличому чоловіку було 66 років, загиблій жінці – 65-років.

"Ми через 5, ну 10 максимум хвилин, як вона передзвонила, були тут. Але вже не було як зайти", – додала Наталя.

Вона також розповіла, що була знайома і з іншими загиблими.

"Тут жили жінка з сином, невісткою і троє дітей маленьких. Ми їх добре знали, вони місцеві", – розповіла Наталія.

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Атака на Харків: моторошні обставини трагедії