Густий чорний дим видно з усіх районів: у підмосковних Хімках спалахнула потужна пожежа

У Хімках 3 липня спалахнула пожежа. Там, ймовірно, загорівся цех меблевого комбінату "Східня".

Густий дим видно з різних районів. Про це розповіли у низці російських телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал.

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У Хімках палає склад

У Хімках ввечері 3 липня спалахнуло нежитлове приміщення. За попередньою інформацією вогонь охопив цех меблевого комбінату "Східня".

Інцидент трапився на вулиці Некрасова. На місце події вже прибули бригади МНС.

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Густий дим і полум'я видно за кілька кілометрів. За попередніми даними, площа пожежі становить 400 квадратних метрів. Інформації про постраждалих поки що немає.

У МНС повідомили, що повідомлення про займання надійшло о 21:30. До гасіння вогню залучили дві одиниці техніки та 7 вогнеборців.

Лакофарбові матеріали горять на площі 400 квадратних метрів у будівлі колишньої меблевої фабрики на вулиці Некрасова в мікрорайоні Східня в підмосковних Хімках,

– мовиться у повідомленні.

Наразі причини займання встановлюють.

Дивіться відео пожежі у Хімках

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