Врятували понад пів сотні лікарів та пацієнтів: у Києві загорівся медзаклад
Джерело:Головне управління ДСНС у Києві
Зранку 13 липня, близько 10:56, у медичному закладі Києва спалахнула пожежа. Виникла вона на вулиці Мостицькій, що у Подільському районі столиці.
Невдовзі після загоряння про надзвичайну ситуацію повідомили оперативно-координаційному центру Головного управління ДСНС України у Києві. На місце події одразу відправилися рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
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Врятували близько 60 людей
Як повідомили у ДСНС, пожежа виникла в приміщенні майстерні. З цокольного поверху медичного закладу, де трапилося загоряння, вона поширилися на площу 20 квадратних метрів.
Однак розгорітися пожежі не дали – уже об 11:26 її локалізували, а об 11:31 – ліквідували.
Разом з гасінням рятувальники займалися і евакуацією людей. Як зазначили в ДСНС, загалом вивели на свіже повітря близько 60 осіб, серед яких і персонал медзакладу, і його відвідувачі. На щастя, обійшлося без жертв чи постраждалих.
Загалом на місці події працювали 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 23 рятувальники особового складу. Наразі причину та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
На АЗС у столиці прогримів вибух
- Раніше, 9 липня, потужна пожежа спалахнула на Броварському шосе у Києві, на АЗС "KLO" між станціями метро "Дарниця" та "Чернігівська". Щоб її ліквідувати, шосе згодом для водіїв перекрили.
- Як повідомили очевидці, за кілька секунд до пожежі в АЗС в'їхало авто, внаслідок чого прогримів вибух. За словами працівників станції, машина на великій швидкості в'їхала в колону з пальним.
- За попередніми даними, водій кабріолета Audi не впорався із керуванням та влетів у колонку на автозаправній станції. Внаслідок цього троє людей постраждали, наймолодшому серед яких – 17 років. Усі постраждалі були пасажирами автомобіля. Їх госпіталізували з опіками різного ступеня тяжкості.
- Як згодом зазначив мер міста Віталій Кличко, через вогонь постраждало чимало легкових машин, припаркованих поруч. Як зазначили у поліції, вигоріло 9 автівок. Також пожежа повністю знищила адміністративну будівлю, де було кафе, склади та касу.