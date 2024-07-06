У Києві страшно палає багатоповерхівка: моторошні кадри

У Солом'янському районі столиці зайнялася п'ятиповерхівка. З будинку евакують мешканців.

Близько 17:00 до рятувальників ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у 5-поверхівці на вулиці Миколи Василенка, 9. Раніше у мережі з'явилися жахливі кадри з місця інциденту.

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На Василенка палає багатоповерхівка

Зазначається, що загоряння сталось у квартирі на 5 поверсі. Опісля полум'я перекинулося і поширилося на дах будинку.

Мешканців багатоповерхівки евакуювали. О 18:20 вогонь вдалося локалізувати.

Станом на 19:00 ліквідація пожежі ще триває. На місці працюють 54 рятувальники та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Попередньо площа пожежі становить 500 квадратних метрів.

Страшна пожежа в Києві / Фото ДСНС