У Києві страшно палає багатоповерхівка: моторошні кадри

6 липня 2024, 18:52
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Джерело:

ДСНС Києва

У Солом'янському районі столиці зайнялася п'ятиповерхівка. З будинку евакують мешканців.

Близько 17:00 до рятувальників ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у 5-поверхівці на вулиці Миколи Василенка, 9. Раніше у мережі з'явилися жахливі кадри з місця інциденту.

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На Василенка палає багатоповерхівка

Зазначається, що загоряння сталось у квартирі на 5 поверсі. Опісля полум'я перекинулося і поширилося на дах будинку. 

Мешканців багатоповерхівки евакуювали. О 18:20 вогонь вдалося локалізувати. 

Станом на 19:00 ліквідація пожежі ще триває. На місці працюють 54 рятувальники та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Попередньо площа пожежі становить 500 квадратних метрів. 

Страшна пожежа в Києві / Фото ДСНС

Автор: Анастасія Колеснікова