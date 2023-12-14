У Києві посеред дня загорілася школа: дітей довелося евакуювати з уроків
Джерело:ГУ ДСНС України у місті Києві
До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві 14 грудня надійшло повідомлення про пожежу у школі. Вона виникла на вулиці Серповій, що у Святошинському районі столиці.
Рятувальники ліквідували займання через 36 хвилин з часу отримання повідомлення про пожежу. Інцидент трапився у київській школі №185
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Що відомо про пожежу
На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
Під час розвідки, бійці встановили, що займання сталось в підвальному приміщенні навчального корпусу,
– йдеться в повідомленні ДСНС.
У МВС України повідомили, що причиною пожежі стало коротке замикання електродротів з подальшим горінням.
В одній зі шкіл Києва сталася пожежа / Фото ГУ ДСНС України у місті Київ
Для гасіння займання довелося залучити 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 пожежників.
Загалом евакуювали 665 дітей та 60 працівників.
Евакуація дітей під час пожежі: дивіться відео
У відомстві також повідомили, що загиблих та постраждалих через пожежу немає.
Інші пожежі в Україні
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