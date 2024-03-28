Вогонь забрав їхнє життя: на Київщині під час пожежі загинули жінка і маленький хлопчик
Джерело:ДСНС
В ніч на 27 березня в Київській області під час пожежі загинула жінка та дитина. Відомо, що трагедія сталася в селі Гоголів Броварського району.
Деталі про пожежу розповіли працівники ДСНС. Там зазначили, що загибла жінка була 1982 року народження, а хлопчику було лише 7 рочків.
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Пожежа з фатальними наслідками
В ДСНС повідомили, що інцидент стався у селі Гоголів Броварського району, що в Київській області. Там спалахнув житловий будинок.
На місці події рятувальники знайшли хлопчика, який самостійно вибрався з палаючого дому. В ДСНС зазначили, що хлопчик вибрався з помешкання, вибивши рукою шибку. Відомо, що його забрали працівники швидкої допомоги.
За даними ДСНС, всередині будинку залишались люди – жінка та двоє дітей. Їх рятувальники знайшли непритомними та винесли на свіже повітря.
Так, там повідомили, що вогонь забрав життя матері 1982 року народження і молодшого сина 2017 року народження.
Також надзвичайники надали медичну допомогу дівчинці 2011 року народження. Дитина опритомніла та почала дихати. Дівчинку госпіталізували в районну лікарню.
В ДСНС розповіли деталі пожежі: дивіться відео
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