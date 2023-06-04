Дим видно аж з Хрещатика: під Києвом спалахнула серйозна пожежа

У Вишгороді 4 червня розгорілося масштабне полум'я. Стовп чорного диму, що здіймається від його епіцентру, помітили навіть у Києві.

Попередньо відомо, що у полі неподалік Вишгорода почали горіти пластикові труби. На місце інциденту вже виїхала поліція та пожежники.

Читайте також На трасі Київ – Харків вибухнув бензовоз: водій загинув, виникла масштабна пожежа

Що відомо про пожежу у Вишгороді

Загоряння трапилося на одному з полів у Вишгородському районі Київської області 4 червня. Наразі причина пожежі невідома, її встановлюють фахівці.

Пожежа у Вишгороді / Відео поліції Київської області

Попередньо в полі горять пластикові труби. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Постраждалих немає,

– написали у поліції.

Та у соцмережах почали з'являтися дописи киян, які побачили величезний стовп диму аж з Хрещатика.

Масштабні пожежі в Україні: останні новини