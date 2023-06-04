Дим видно аж з Хрещатика: під Києвом спалахнула серйозна пожежа
Джерело:Поліція Київської області
У Вишгороді 4 червня розгорілося масштабне полум'я. Стовп чорного диму, що здіймається від його епіцентру, помітили навіть у Києві.
Попередньо відомо, що у полі неподалік Вишгорода почали горіти пластикові труби. На місце інциденту вже виїхала поліція та пожежники.
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Що відомо про пожежу у Вишгороді
Загоряння трапилося на одному з полів у Вишгородському районі Київської області 4 червня. Наразі причина пожежі невідома, її встановлюють фахівці.
Пожежа у Вишгороді / Відео поліції Київської області
Попередньо в полі горять пластикові труби. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Постраждалих немає,
– написали у поліції.
Та у соцмережах почали з'являтися дописи киян, які побачили величезний стовп диму аж з Хрещатика.
Масштабні пожежі в Україні: останні новини
- В ніч на 30 травня у Татарбунарах, що в Одеській області, спалахнула школа. Вогонь охопив дах будівлі, і на відео, що з'явилися у місцевих телеграм-каналах, видно, що рятувальники намагаються згасити полум'я.
- Також нещодавно серйозна пожежа трапилася і в Хмельницькому – в одній з квартир багатоповерхівки спалахнув вогонь. Поверхом вище у пастці опинилися матір із дитиною, та завдяки оперативній роботі пожежників їх вдалося врятувати. Що стало причиною загоряння, все ще невідомо.
- Спалахнуло полум'я наприкінці травня і у Солом'янському районі столиці. Там загорілася відкрита територія, і стовп чорного диму було видно з різних частин Києва. Горіла ділянка площею 50 квадратних метрів.